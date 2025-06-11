【娛樂場】《大風殺》內地導演受港片啟蒙 警匪「有殺無賠」對決

張琪首次編導長片《大風殺》，早前在北京國際電影節主競賽單元獲最佳編劇和男配角。他表示「忙崖」並非真正意義上的「密室」，「其實它不密，周圍都是荒漠，到處都有路，但人還是困在裏面。當下每個人都有『被困住』的經歷，外在或內在的，想探討我們到底被什麼困住」。

深受王家衛杜琪峯影響

《大風殺》被不少影評形容有港產片味道，張琪說：「我1988年出生，對於我這個年紀的人來講，其實是看港產片長大。最喜歡及對我影響最深遠的香港導演是王家衛和杜琪峯，他們的電影我每部都會翻看。王家衛導演能拍到我們平時很難注意到的情感，最喜歡《花樣年華》，第二是《重慶森林》。跟王家衛導演合作前，其實這兩部電影代表了我對他的認識。」他自爆曾每天看一次杜琪峯的《PTU》，「他眼中的世界是不一樣的，杜琪峯電影裏呈現的世界是高度協調統一，那個世界非常迷人。我曾經一直看一直看，有段時間是會背出《PTU》的對白」。

《大風殺》中逾40悍匪組成聯盟為拿回藏起的賊贓而血洗小鎮，這些悍匪都有各自在現實中的原型人物。張琪說：「電影裏面的悍匪，很多有真實原型，在那個年代內地、香港和台灣非常出名的極端悍匪都有放在電影。」

大反派撞樣陳奕迅掀熱話

對於有觀眾看完《大風殺》表示辛柏青飾演的大反派趙北山撞樣陳奕迅，張琪說造型參考另有其人，「其實是我特別喜歡的演員積尼高遜（Jack Nicholson），他在《閃靈》給我的恐懼和印象很強烈，積尼高遜的額頭和頭髮特徵放到趙北山身上。我也非常喜歡陳奕迅，不知道因為是不是我喜歡他很長時間，刻下很深印象，對我一些選擇有影響」。陳奕迅對《大風殺》的評價：「好緊張，拍得有型有風格！」

《大風殺》 6月12日香港上映