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娛樂

楊詩敏認有約會對象 邀張錦程助雕琢演技

【明報專訊】張錦程為楊詩敏（蝦頭）7月主演獨腳舞台劇《獨腳絲打噏の難道手機冇電才去愛？！》任藝術總監，笑言要當工匠去雕蝦頭這塊玉石，開展其不同潛能呈現給觀眾。蝦頭表示與張錦程甚有淵源，既是演藝學院師兄妹，在校園時代已合演舞台劇，後來又住進同一條村變鄰居，經常在村口相遇，試過聊足兩小時。相隔逾十年再跟張錦程合作，蝦頭非常開心，「錦程是我很尊重和仰慕的演員，今次他為這個劇任藝術總監，好似個爸爸，在他身上學到很多，也需要他鞭策我去發掘更多新元素展現給大家」。張錦程讚蝦頭周身刀，有很多潛能蓄勢待發，笑說：「蝦頭像一塊玉石，經過雕琢會愈來愈靚，我真的要雕她，覺得她可以做得更從容不迫、坦誠和純粹。」

蝦頭遇「偷食男」不敢反抗

《獨腳絲打噏の難道手機冇電才去愛？！》以港式幽默揭示科技時代下的男女關係荒謬日常，蝦頭力邀張錦程聲演AI男友一角，睇中他聲音磁性夠吸引，自爆年輕時鍾情成熟男士，現在想法逆轉偏愛嫩男，更透露感情狀况，「有些對象在約會中，不過我揀人時，人亦揀我」。她承認曾受愛情重創，現在認清自己如何挑選伴侶，「我不會查男朋友手機，但對方的手機信息彈出來被我發現他『偷食』，年少時就是追求驚天動地的戀愛，偏偏喜歡不忠誠的男人，我又超級不懂表達自己，變成屈就自己去討好別人，以為這樣做對方會喜歡我，其實跌落深淵，沒有好結果」。

在旁的張錦程取笑蝦頭原來是「戀愛腦」，喜見對方成長很感動，「她真的大個女，找到適當方法釋放情緒和尋找快樂，不再被煩惱困住自己」。蝦頭覺得做獨腳戲是提煉質素的好機會，透過演出更加認識自己，找到認同感，又可跟觀眾分享不同的想法，「大家在電視、電影裏見到我形象好開心，其實以前不懂欣賞自己，只覺做得不夠好，經常自我懷疑，會崩潰喊出來，有段時間很痛苦」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕張錦程 楊詩敏（蝦頭）

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