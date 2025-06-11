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娛樂

陳自瑤無睇王浩信跳「尷尬舞」 吳業坤自誇比張振朗靚仔

【明報專訊】林保怡、張振朗、陳自瑤、吳業坤和戴祖儀等昨日於將軍澳宣傳無綫劇《刑偵12》，林保怡劇中有8個人格，透露拍攝前會觀察其他人格的動作，然後用自己的身體語言去表達，最難演是陳法蓉和陳若思的人格，「因為太過女性化不好睇，要好輕去演」。張振朗大讚是教科書級數的演技，令他大開眼界。

張振朗稱《刑偵12》正式踏入戲肉，之後集集都好精彩，會與由他人格解離出來的吳業坤和黎澤恩（Ronny）合作，感到十分好玩，「我發覺他們原來都是傻的，經常會發生意想不到的事，好多謝保怡在現場給予很多信心給大家，經常鼓勵大家做多些不同創作」。對於被網民指他在劇中不夠吳業坤靚仔，張振朗笑道：「不介意，今次佢可能靚仔少少，現實中好明顯是我靚仔，撇除靚仔，我發覺3個人拍吓拍吓愈來愈似樣。」

林保怡想伙黎澤恩組樂隊

吳業坤自誇靚仔過張振朗是事實，笑稱由實力派變成偶像派，「不過早前代表港隊出戰空手道國際賽而增磅，由82公斤增到87公斤，看上去肥了不少，所以暫時都是演技搭夠，還是做住實力派先」。

陳自瑤被問有沒有留意丈夫王浩信伙郭晉安、歐陽震華等於內地綜藝節目的跳舞片，網民稱睇到好尷尬？她即落閘：「同套劇冇關的不回應，冇睇，真係好忙。」林保怡稱若獲邀上節目跳舞，一定拒絕，反而想與黎澤恩以木結他組樂隊唱經典歌。

戴祖儀撞期無緣參加《女神配對》

戴祖儀表示所演角色比較陰沉，演出時要想起很多不開心的事而令自己爆喊，很開心演技得到觀眾和同事認同。她承認因工作撞期未能參與戀愛真人騷《女神配對計劃》，已單身3年，覺得是時候認識多些可發展對象。問失去認識「筍盤」機會是否感到可惜？戴祖儀說：「不會，這個世界上『筍盤』好多，最近好多朋友想介紹男仔給我認識，多了很多人對我有興趣，暫時未有着落，我對感情好認真，想找一個適合的人，所以不急，慢慢來。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

相關字詞﹕吳業坤 張振朗 林保怡 刑偵12

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