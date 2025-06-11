張繼聰澄清謝安琪好健康無做手術 稱出入醫院好正常 外界毋須擔心

記者：柯美

攝影：劉永銳

張繼聰昨日出席智能電動車發布會，對於有報道指謝安琪去年患重病做手術，表示太太很健康，大家毋須擔心，「這幾年流感好勁，她之前患腸胃炎，日前左眼爆微絲血管，我之前又椎間盤突出到醫院檢查，進出醫院屬正常。太太冇做手術，她無間斷出席活動，大家都見到佢好健康，日前出席活動也神采飛揚」。問謝安琪有否被傳患重病而不開心？他說沒有，「我叫她不用擔心，一笑置之，反而擔心朋友、親戚和粉絲信以為真被嚇倒，所以必須澄清」。

報道指謝安琪2008年首次「爆肺」，先後5次「爆肺」，張繼聰透露老婆肺部一向較差，以前經常爆肺，又中過流感，咳嗽容易令聲帶受損，身為歌手最擔心聲沙影響唱歌，不過謝安琪近年跟老師學用另一種發聲方法，找到唱歌新樂趣。

稱謝安琪無意做天下第一

謝安琪未來有很多音樂計劃，被指為搶回一姐位置，張繼聰叫大家別講到謝安琪像拍無綫劇《宮心計》，認為太太在樂壇已有很好的成就，要攞的獎也差不多攞了，大讚謝安琪心態好，明白不同階段有不同目標，「後生時一定希望在事業上衝刺，她現在的心態已轉變，想提攜後輩，絕非還要走出來跟別人爭做第一女歌手，何况她多年前已做了第一女歌手」。他強調謝安琪沒想過做天下第一，只想做天下第一開心和健康。

謝安琪昨日在社交平台貼靚相，寫道：「趁今天陽光這麼美，不如稍稍停下來，把50%的溫柔留給自己，再帶着50%的希望邁步向前。」繼續宣傳新歌《50/50》，未受負面傳聞影響心情。

任達華山東高溫暴曬拍劇

同場的任達華由山東趕回港出席活動，透露在當地拍攝由《長安的荔枝》導演曹盾執導的電視劇，已數年沒拍劇的他被劇本吸引答應演出，透露當地氣溫高達38度，又熱又乾，幸好沒中暑，「太太（琦琦）預備了很多消暑和防曬用品給我，唯一沒用到是護膚品，因角色膚色需要粗獷和滿臉鬍鬚」。

任達華表示拍攝地方有大片麥田和棗田，很美、很壯觀，影了好多靚相，令他整個人也充滿活力。問到父親節如何度過？他說在工作中度過，赴馬來西亞拍廣告，未能與女兒共度，但一定會收到愛女的禮物，「她每年都會送禮物給我，未知今年送什麼」。