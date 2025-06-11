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娛樂

《俠醫》劉佩玥挑戰桌上艷舞 陳豪鬧市按腳 張曦雯怕醜出汗

【明報專訊】陳豪、張曦雯、劉佩玥、丁子朗前晚到銅鑼灣出席劇集《俠醫》煞科宴，陳豪表示今次飾演中醫師，加入很多新元素，拍攝過程亦有新體驗，有機會學舞火龍、耍太極及射箭，最好玩就是關於針灸情節，他說：「針灸本來是認真的療法，但我會借針灸幫人醫治夜尿病症，都幾搞笑。」張曦雯難忘拍攝一場坐在中環鬧市被陳豪按腳底的戲分，她笑說：「我覺得呢個畫面好神奇，其實我當時好怕醜，因為雙腳出汗，陳豪並不介意，更幫我除鞋，呢個拍檔值100分。」問陳豪是否常為太太陳茵媺按摩？他說：「有，幫她按膊頭、背和腰。」

張曦雯日前拍外景，被街坊誤認內地女星迪麗熱巴，她笑說：「證明我不夠出名，大家不知我是誰，我要努力一點！」她談到在深水埗拍外景時吸引很多人圍觀，場面震撼，陳豪出現最多人包圍。陳豪在深水埗排長龍食車仔麵，被網民讚貼地。他稱是做回自己，「我平時都會著街坊裝周圍去，好正常，呢間麵店我想幫襯好耐，就扚起心肝去排隊」。

丁子朗演鹹濕渣男拍「裸照」

劉佩玥透露與丁子朗有親熱戲，身為前輩就盡力拿出勇氣，讓對手安心去做。丁子朗說：「真的很緊張刺激，我要演鹹濕渣男。」他稱為應付多場裸露鏡頭，拍攝前只能飲奶和飲雞蛋糊充飢，更挑戰底線拍「裸照」，他笑說：「因為要交代劉佩玥拍我祼照呢個情節，導演就用我部手機，影一張我著孖煙囪的照片，然後由我親自修圖遮走重要部位，才交畀劇組用。」他表示演出沒有性感底線，尺度比拍攝《森美旅行團》全裸浸溫泉更大膽。

劉佩玥也有突破演出，挑戰跳桌上艷舞，她說：「一向手腳不協調，為了拍出誘人美感，特意跟老師學藝，然後躲在家中瘋狂練習兩三日。」同劇郭柏妍日前因食物敏感急求醫，劉佩玥表示已傳短訊慰問，對方指眼睛仍然不適，未能參與煞科宴，已叮囑她多休息。問身為緋聞男友的丁子朗有何表示？他說：「最緊要身體健康，畀些空間她！（已沒聯絡？）工作上有。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕丁子朗 俠醫 劉佩玥 張曦雯 陳豪

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