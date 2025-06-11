一支結他相伴奏出半世紀精彩樂章 夏韶聲：告別紅館不是退出樂壇

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

夏韶聲表示林子祥（阿Lam）在樂壇屬於殿堂級歌手，其經典金曲唱足近半世紀，不過若以入行年資計，估計自己可能比阿Lam更早一步。1969年仍在求學階段的夏韶聲，已在灣仔一帶的舞廳兼職彈Bass（低音結他），他形容1960年代的灣仔似「少林寺」孕育出一班音樂人，例如Teddy Robin and the Playboys及蓮花樂隊，大家差不多是同期在「少林寺」出身。他當年彈低音結他起家，最記得獲師父、日本樂隊Creation結他手竹田和夫教路，「如果想唱怨曲，就要彈結他」。不過他一度轉做鼓手，曾經在美輪大酒店（現址九龍酒店）駐場表演，機緣巧合認識人生其中一名伯樂，就是無綫監製劉韻姿，獲邀請參與綜藝節目《歡樂今宵》，從此展開歌手之路，「上完節目，推出歌曲《童年時》後，我算是薄有知名度，但仍然留在酒店打鼓，全因當時的老闆好好人，我留低是想還人情債」。在酒店表演5年才轉職歌手。

因奪冠歌《空凳》失業

夏韶聲當年主力在餐廳及酒廊演唱，同期的李龍基一晚走多場，他卻選擇一星期只唱兩晚。直至有人提議參加比賽，又改寫了夏韶聲的人生，也創造一個傳奇經典，他說：「我參加第一屆《亞太流行曲創作大賽》，演唱由林敏怡作曲、林振強填詞的《空凳》，矇查查奪得冠軍，鋪天蓋地的報道連居住在美國的父母都知道，他們好開心。得獎後我繼續去餐廳唱歌，可惜有名沒利，因為老闆覺得首歌名不好意頭（空凳寓意空位），結果我被炒，變成失業大軍足足8個月。有誰會估到一個歌手贏了獎，反而導致失業，相信我是第一個！」

為養家轉戰無綫拍劇

夏韶聲感慨歌唱事業並非一帆風順，當年要養家，經歷失業8個月的日子，於是轉戰電視台，參演多部無綫劇集。他列出3個覺得比較深入民心的角色，分別是《烈火雄心》飾演消防教官「何星」、1998年版本《鹿鼎記》飾演「陳近南」及處境劇《開心華之里》的「華dee」，他說：「直至現在，有消防員在街上見到我仍會叫『何sir開工喇』，內地人就因為看了《鹿鼎記》，我與陳小春演師徒而認識我。至於『華dee』，當年有些人曾在背後有微言，反對我演『華dee』角色，嫌我經常黑口黑面，不知道其實我也可以搞笑。拍無綫劇的確能幫助建立知名度，但亦有很多不太好的感受，當年在化妝間讓傳媒做訪問，歌手與藝員是分開的，我拍劇，感覺身分混淆，沒有人理會，只好每日默默做，足足維持7年零8個月，那時只想『盡快離開』。」

《結他低泣時》與女兒有關

夏韶聲經歷4段婚姻，有兩女兒和3個外孫，每提起孫兒Kyle即甜笑變慈祥公公。他提到其歌曲《結他低泣時》，並非為他的愛情觀度身訂做，背後有段小故事跟女兒有關，「此曲由林振強填詞，本來歌名是《死前一刻》，後來因一事才修改；當年女兒患上心臟病，差點救不活，連牧師也叫來，此時收到《死前一刻》歌詞，那刻我根本唱不到。林振強是從不會輕易改歌詞的人，但他知道我的心情後便改作《結他低泣時》，所以說，這情歌不是為我的愛情故事而寫」。他稱作品改動後，獲得音樂大師顧嘉煇和很多知音人讚賞，都是填詞人的功力。

被演藝耽誤的漫畫家

回想寂寂無名時，在餐廳、酒廊僅6呎的狹窄小台唱歌的那些年，夏韶聲形容一步步走向紅館的大舞台並不容易，承認該處是本地歌手其中一個最夢寐以求的演出目標，具一定地位及代表性。他2000年首登紅館開演唱會，寫下個人光輝歷史，當年出場情景還歷歷在目，在《永不放棄》的背景音樂襯托下向支持者講，「好對不起，要大家等我那麼多年！」相隔25年後，夏韶聲將於8月第四度再踏紅館，期待與追隨他多年的忠粉在這舞台最後一次的共同見證。不過他否認退出樂壇，還分享一個笑話：「爭取紅館檔期不易，我也被拒絕過。聽聞有人說如果用『告別』來申請就會有期。今次不是告別，日後都可能會出新歌，但在紅館如此大型的舞台開騷，這應該是最後一次！因為我要進入人生另一階段。」他熱愛音樂，視為終生職業，同時另一最大嗜好是手繪漫畫。他稱別誤會樂手一定喜歡流連夜店喝酒，自己剛相反，酒量很淺，3杯啤酒落肚便會呼呼大睡，因此甚少夜蒲，會留家作畫，笑稱如果不是發展演藝事業，有可能成為漫畫家馬榮成第二。

盼未來寓興趣於工作

除了繪畫，夏韶聲出名喜歡研究UFO，他說：「其實20多年前已開始畫有關UFO題材的漫畫《天眼》，更畫足14年，又將當年拍《開心華之里》的趣事繪成漫畫。我曾將自己創作的劇本讓導演吳宇森過目，可惜對方反應不大，於是我就拿故事藍本在美國註冊，出版成兩集的漫畫《西遊》。」唱歌與繪畫都是夏韶聲的最大興趣，他不知如何從兩者中取捨，笑言如果要二選一，就像他的成名曲《交叉點》，不希望如歌詞所述「命途命途滿是得失分界線，每步每步都似踏進交叉點」，盼未來可以寓興趣於工作，延續創作夢。

化妝：SennyMakeup

場地：The AIR（The ONE）

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