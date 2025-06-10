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娛樂

【開箱】《九位完美陌生人2》 妮歌潔曼為富豪解決親子問題

【明報專訊】金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）邁向花甲之年，但演藝步伐未有停下來，反而全速前進，近年甚多產，儘管2021年首播的迷你劇《九位完美陌生人》（Nine Perfect Strangers ）口碑不理想，兩年前還是宣布開拍第2季，續由《小謊言》大衛基利（David E. Kelley）創作及監製。第2季首兩集上月21日在影視串流平台Prime Video上架，結局預計下月2日播出。妮歌繼續扮演養生度假村創辦人Masha，不過地點由美國加州搬到阿爾卑斯山，第2季9名「陌生人」亦全換了人，而且至少一半人有親子問題。

養生營改到阿爾卑斯山

妮歌潔曼與大衛基利繼《小謊言》後再度合作，而且《九位完美陌生人》跟《小》劇一樣改編自Liane Moriarty的暢銷小說，不過無論原著和劇集，《九》劇評價均略遜一籌；根據小說，上季的故事已經完結，第2季估計是全新創作，加上有德國電影基金及奧地利FISA+計劃共1750萬歐元（約1.5億港元）的投資，因此養生度假村也從加州的虛構小鎮（其實在澳洲新南威爾斯的拜倫灣取景），搬到歐洲瑞士阿爾卑斯山，並到德國慕尼黑及奧地利等地拍攝。對比上季的陽光明媚和翠綠草地，第2季只見歐洲古建築風情和漫天風雪，是截然不同的視覺效果。演員陣容除了妮歌亦大換班，由《我的超豪男友》亨利高定（Henry Golding）、《布拉格之戀》凌娜奧連（Lena Olin）、《皇家特工：金圈子》麥克史壯（Mark Strong）、《鍍金年代》姬絲汀布蘭斯基（Christine Baranski）、《富家窮路》安妮梅菲（Annie Murphy）、《最後生還者》梅利巴烈（Murray Bartlett）、《上流落水狗》桃莉迪李昂（Dolly de Leon）、女歌手King Princess及《親親小站2》梅絲沙拉斯（Maisie Richardson-Sellers）等主演。

《九位完美陌生人2》講述位於阿爾卑斯山的養生度假營提供為期10天的療程，由治療師Masha（妮歌潔曼飾）主持，讓客人面對自己的難題，最終有所改變。9名客人包括修女Agnes（桃莉迪李昂飾），在助產過程中經歷失誤，孕婦難產一屍兩命，信仰因而動搖。兒童節目木偶師Brian（梅利巴烈飾）受醜聞纏繞，有幻覺能與木偶溝通。帶着年輕男伴Matteo入營的Victoria（姬絲汀布蘭斯基飾），希望透過這10天療程，改善跟女兒Imogen（安妮梅菲飾）的疏離關係。天才鋼琴家Tina（King Princess飾）感到無比壓力，不再享受音樂，還經常做噩夢，女友Wolfie（梅絲沙拉斯飾）期待她透過這次療程，能重拾對音樂的熱情。Peter（亨利高定飾）是富二代，人生漫無目的，期待在療程中改善與父親David（麥克史壯飾）的關係，但後者因公事遲到，Peter亦趁此空隙跟Imogen發展。

尚餘4集結局 疑團待解

《九位完美陌生人2》暫時播到一半，各個角色已有連番衝突，包括Masha的助手Martin帶衆人外出，給他們服用不知名藥物，激起衆人潛藏的心理陰影，Agnes修女更到教堂的告解室自殘。對比上季，今季的主線顯得模糊，現播出的4集，似乎都是蜻蜓點水指出各人的問題，當中又以亨利高定扮演的Peter面目最模糊；跟他發生過一夜情的Imogen，人設也自相矛盾，要求母親到養生度假營修補關係，但每次見到對方只有怨氣與怒火，療程似乎毫無成效。另外，扮演Masha恩師兼主管營地的Helena（凌娜奧連飾），似乎患有重疾，對Masha亦非完全信任，到底兩人有過什麽瓜葛？Masha的女兒到底真實存在，抑或只是幻想中出現；她不斷監察David（麥克史壯飾）的一舉一動，甚至切斷通訊系統逼他提早入營，又透露兩人早就認識。他們有過什麽關係，David又是否與她女兒有關。餘下僅4集，實在好奇是否有足夠空間交代所有謎團？

相關字詞﹕影視串流平台Prime Video 大衛基利 妮歌潔曼 九位完美陌生人2

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