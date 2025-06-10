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娛樂

《魷魚3》導演黃東赫原諒朴成勳朴圭瑛「失誤」

【明報專訊】影視串流平台Netflix歷來最高收視劇集《魷魚遊戲》，第3季將於本月27日上架，昨在首爾舉行記者會，導演黃東赫率領李政宰、李秉憲、任時完、姜河那、朴成勳、朴圭瑛、李鎮旭及魏河俊等今季14名演員現身，場面盛大。

否認有第4季 下次拍電影

《魷魚遊戲3》講述成奇勳（李政宰飾）在遊戲中失去摯友，又被隱瞞身分潛入遊戲的「負責人」（李秉憲飾）逼入絕境，但成奇勳仍朝着終結遊戲的目標努力，倖存玩家的每一輪抉擇都帶來沉重後果。黃東赫表示今季核心是「能否為下一代創造更美好的世界？」稱新遊戲包括跳繩及迷宮，還有一個隱藏遊戲，請觀眾期待。外界對第2季反應兩極，黃東赫稱第二三季同時製作，今季會整理好所有敘事，不會再有遺憾感覺。他又感性表示，「開拍《魷魚遊戲》至今6年，雖然夢想能成功，但沒想過到此程度。既是奇蹟，也是寶貴經驗，不僅在海外獲獎，還受到全球粉絲及媒體喜愛，身為創作人，我感觸頗深，但不會沉醉在成功之中，而且會牢記教訓，準備下部作品」。黃東赫稱沒計劃拍《魷魚遊戲》第4季，目前正籌備新片。

朴成勳去年誤傳AV版《魷魚遊戲》封面到社交媒體而捱轟，他解釋是「手滑」所致。朴圭瑛亦因上傳《魷魚2》花絮照，意外「劇透」李鎮旭由遊戲玩家變成穿上粉紅色制服的工作人員。黃東赫對於演員連番失誤表示理解，「當下確實很慌張，我也問他們『為什麼這樣做？』但人總是會犯錯，不能因一次失誤就一直責怪對方。過去的事就讓它過去，我認為只是小插曲而已」。 他稱劇中有許多精彩內容，足以讓大家忽略這些小事，而且那根本不算什麼「劇透」；朴圭瑛也趁機表示希望大家留意她與李鎮旭的故事。

《魷魚遊戲3》昨晚在首爾還有大型宣傳活動，邀請456名粉絲出席，一眾演員在紅地氈為粉絲簽名、拍照，暢談拍攝花絮。

相關字詞﹕韓劇 魷魚遊戲3

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