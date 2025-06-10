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娛樂

搶先Blackpink 成首隊韓女團登陸啟德主場館 Twice出道10年香港首開騷

【明報專訊】韓國人氣女團Twice今年出道10周年，昨日宣布7月起展開新一輪世界巡迴演唱會《This Is For》，香港站定於今年12月6日假可容納5萬觀衆的啟德主場館舉行，搶先早前宣布於同一場館開騷的Blackpink，成為首隊登陸啟德主場館的韓國女團，這也是Twice出道10年來，首次在香港舉辦演唱會，可謂別具意義。

文：蘇珮欣

由韓國成員志效、多賢、彩瑛、娜璉、定延、日本的Momo、Sana、Mina及台灣成員子瑜組成的Twice，今年出道10周年，昨宣布舉行新一輪世界巡迴演唱會《This Is For》，也是她們出道以來的第6次世巡。上次世巡走訪全球27個地方，合共演出51場，錄得150萬觀眾人次。新一輪世巡將於7月19日及20日在韓國仁川揭開序幕，其後會到日本大阪、東京、福岡、澳洲悉尼，以及新加坡等地開騷。Twice今次世巡更首設澳門、台灣及香港站，分別於9月27及28日、11月22日及12月6日舉行。Twice出道初期，台灣成員子瑜因在節目中舉起青天白日滿地紅旗，激怒內地網民，最終要拍片道歉才平息風波。此後除了來港出席群星騷及MAMA頒獎禮，Twice為免挑起事端，從沒在香港、台灣及內地舉辦演唱會；今次世巡包含香港站，還選址啟德主場館，搶先早前宣布於同一場館、明年1月24、25日開騷的Blackpink，成為首隊登陸啟德主場館舉行演唱會的韓國女團。按暫時已知的日程，NCT Dream是首隊登上啟德主場館舞台的韓團，演唱會定於今年8月30日舉行。

Twice所屬事務所JYP娛樂透露，Twice相隔一年舉辦世巡，將以「360度全開放」舞台設計，打破成員與觀眾席之間的界限，讓粉絲可以看清楚Twice的演出，又預告9名成員屆時會有個人表演環節。為配合新一輪世巡，Twice下月11日會推出新專輯《This Is For》。

Blackpink將推出新歌

提起Blackpink，她們的《DEADLINE世界巡迴演唱會》7月5日在韓國揭幕，香港站門票今日（10日）起歌迷會可優先購票。Blackpink開騷在即，卻一直未有推出新歌的消息，據韓媒報道，Blackpink上周末在首爾聚首拍攝新歌MV，事務所YG娛樂亦承認她們正錄製新歌，並邀得海外著名導演執導，雖然未有透露內容及推出日期，但已讓粉絲十分期待。

富三代參與新韓團

Blackpink製作人Teddy成立的經理人公司The Black Label，旗下藝人包括BigBang的太陽、Blackpink成員Rose及《苦盡柑來遇見你》男星朴寶劍等，昨宣布由3女2男組成的新韓團ALLDAY PROJECT本月23日正式出道，成員之一Annie（原名暫譯：文瑞允）據報是韓國三星集團創辦人李秉喆家族後人，亦即新世界百貨總會長李明熙的外孫女。早前韓媒消息指Annie會以The Black Label首隊女團MEOVV成員身分出道，最終改投ALLDAY PROJECT。她的4名隊友亦來頭不小，其中Tarzzan是人氣模特兒，Bailey則是著名編舞家，Woochan曾參加音樂比賽《Show Me The Money 6》；Youngseo原屬女團ILLIT，其後解約並轉投The Black Label。

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