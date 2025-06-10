【娛樂場】台劇《忘了我記得》 以幽默療癒失智病患與照顧者

《忘了我記得》劇情講述程樂樂（謝盈萱飾）跟程光齊（秦漢飾）父女相依，成為棟篤笑演員和兼職便利商店店員前，原本跟閨密蘇菲（劉品言飾）同在旅行社工作，樂樂是旅行社領隊，一次帶團不忍麻煩客對蘇菲的無禮，強出頭而被炒。樂樂偶然走進一間棟篤笑酒吧飲悶酒，在微醉下誤打誤撞上台將自己痛苦的工作經歷當笑話說出來，吸引了酒吧老闆注意，邀她成駐場表演者；同場還有未能成為律師合伙人而感失意的張凱（霍建華飾），他感謝樂樂帶來開心，牽引兩人緣分。樂樂鼓起勇氣在工作與生活中重構人生，跟張凱結婚，成律師太太仍繼續棟篤笑演員與便利店店員的工作，有自己的人生願望，沒想到考驗接連而來。

樂天的程光齊過着獨居生活，在女兒樂樂結婚當日帥氣騎單車往婚禮場地，在路上跌倒被送入醫院。樂樂婚禮中途急往醫院，醫生告之程爸講不出住址，認為是失智的徵兆，建議檢查，樂樂卻說老爸只是調皮，在她心中父親不會變老；隨後才發覺父親健忘的問題，面臨爸爸的失智，她跟張凱的婚姻亦陷入困境，最後離婚收場。

結局有「驚喜」悟人生道理

樂樂要照顧失智的父親，適應他的性格與生活上變化。劇集引領觀眾感受一個關於成長、遺忘與陪伴的故事，細膩刻劃親情、友情與婚姻的生命交織和面對遺憾及無常的勇氣，生老病死是現實的故事，催淚的劇情在結局有「驚喜」，帶來人生道理。

有些笑是從眼淚長出來

劉若英承認寫這故事時浪漫化了照顧者與被照顧者之間的真實，樂樂身為照顧者，有些說不出口、藏不住的情緒，創作《忘了我記得》時，原本以旁白形式寫出來，但考慮到太多旁白，觀眾會否沒耐性聽別人心裏的話，開始想如何用幽默自嘲的語言，說悲傷的事？直至接觸到謝盈萱，便想像她站在台上以棟篤笑說出心裏的話，之後接觸了很多棟篤笑藝人，給了她靈感，「『幽默』是不是一種隱形的止痛藥？把痛的事說很多次，會不會慢慢不那麼痛？我把這個感覺寫進戲裏。笑聲能療癒，相信當我們願意把痛說出來，說得好笑一點，這個世界就沒那麼痛。原來，有些笑，是從眼淚裏長出來的……」