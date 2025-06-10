87歲余慕蓮主動邀好友見面 稱賣掉銀行股票 堅持請客

已向安德尊交代後事

項明生表示余慕蓮十分精神，「為了和我飲茶，還化了淡妝，她能夠自己站立，也可以在家中扶着桌椅走動，見面就同我講她吃的特效藥好貴，一個星期要2.4萬，她沒有買醫療保險，要全部自付。她的意志力很堅強，即使身體很虛弱，每天都堅持去樓下公園運動，也堅持要自己扶住輪椅走一段路，以她的年齡及狀况來講已屬不易」。不過片中見余慕蓮提及外傭為她買藥，外傭稱藥費是2.4萬元6星期。

項明生透露余慕蓮堅持要請飲茶，因為她賣了銀行股票，還引述余的說話：「反正啲錢都要使！我已經同大王（安德尊）交代咗後事，死咗之後將我啲遺產全部捐晒出去，我又無兒無女，無父無母。寫好了平安紙，層樓捐給東院，存款捐給做三行跌死跌傷的工友（工業傷亡權益會）。」

項明生大讚余慕蓮記憶力驚人，「還記得20年前是我找她在遊戲展扮鬼扮馬cosplay，扮美少女和遊戲人物連續10年，並得到長期服務金牌」。他稱臨走前相約余慕蓮今年聖誕再相聚，帶她去聖堂望彌撒，「魚毛姐在戲中的角色都是垃圾婆等醜角，但她擁有一顆最美麗豁達慈悲的心」。

娛樂組