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娛樂

《愛．回家》曾展望公開追求葉蒨文 林盛斌否認真人騷「做媒」 讚參加者勇敢

【明報專訊】「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持無綫真人騷《女神配對計劃》，為《東張西望》梁敏巧、《愛‧回家之開心速遞》葉蒨文（Sophie）、李芷晴和羅毓儀，以及關嘉敏公開招親搵男友。節目前晚首播掀熱話，無綫公布跨平台直播收視最高17.2點（111萬觀眾），其中曾展望（GM）向葉蒨文告白擦出愛火花，網上洗版被網民封絕配CP，不過亦有人質疑節目有劇本，參加者有「做媒」之嫌。林盛斌於社平台回應外界各種質疑，大讚參加者勇氣可嘉，值得尊重。

娛樂組

《女神配對計劃》前晚首播，當中不乏男藝員，包括《愛．回家》演Mike的曾展望（GM）和參演《鐵拳英雄》及《奪命提示》的周嘉全。葉蒨文於《愛‧回家》飾演Candy，去年劇中曾跟Mike組「MC配」，因外形合襯大受歡迎。當她宣布加盟《女神》後，曾承認曾展望是其理想型，加上大批「MC粉」湧入她的社交平台力推曾展望參加，令曾展望現身時別具節目效果。

曾展望稱暗戀葉蒨文多時

曾展望強調非順應民意參加節目，「我唔想做嘅嘢，冇人逼到我」。他承認暗戀葉蒨文多時，才鼓起勇氣報名，「我好少咁主動，因為怕瘀，但我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試下」。曾展望為冧葉蒨文再出招：「其實我同林子祥同一日生日。覺得你好幽默，我鍾意同啲幽默嘅女仔相處。」面對男方幽默又真誠的表白，葉蒨文甜笑又怕醜說：「你講真定講笑㗎？我個心跳得好快！」她稱未見過曾展望這一面，平日覺得對方玩世不恭，曾展望追問：「畀個機會我追你，好唔好呀？」葉蒨文立即接受，並為他戴上「心動頸鏈」，二人不敢望對方但又忍不住甜笑。

李芷晴狠心淘汰周嘉全

周嘉全為心儀女神李芷晴踏上舞台，之前曾送親筆素描李芷晴畫作暗示，但女方未察覺。節目中他向李芷晴發表愛的宣言：「其實你揀唔揀我，我一直都會咁欣賞你，相信你選擇幸福嘅能力。」李芷晴表現不知所措，最後還是淘汰周嘉全。事後李芷晴哽咽說：「完全冇諗過佢對我係有意思，變咗好混亂，可能畀多幾秒我，我會撳，𠵱家有少少後悔。」網民認為李芷晴太狠心，周嘉全難得可以「出名」，起碼給對方多亮相讓更多觀眾認識。節目尾聲播出下集預告，去年公開追求梁敏巧的「Baby Face」黃先生登場，以脫胎換骨的造型現身，獲網民讚有進步，期待他成功追到女神。

林盛斌強調節目無劇本

林盛斌昨日在社交網發文稱重溫《女神配對計劃》時，邊看邊心心眼，覺得好冧，特別是曾展望和葉蒨文那段，真的令人又開始相信愛情。他表示見到有部分網友提出一些疑問，身為節目主持人想代表製作單位回應，有人問：「係咪一早寫好晒劇本？」林盛斌說：「成個節目絕對冇任何劇本，無論女神定參加者，我哋完全冇要求過佢哋夾埋要做啲乜嘢，要點發展，簡單啲講，呢個真係一個好純粹嘅戀愛真人show。」

承認女神或跟參加者認識

女神是否早已跟參加的男士認識？林盛斌稱女神曾公開呼籲追求者報名，不排除有報名者本身跟女神認識，但她們事前不知道最後入圍名單。又有人話「好人好姐點會參加吖，啲男仔係咪『媒』嚟㗎？」他解釋所有參加者於網上報名，經大會篩選才有機會入圍被女神選擇，「參加者要面對節目出街後，好大機會畀人笑同指指點點，確實係需要好大勇氣先做得到，所以我係非常十級尊重佢哋，簡單啲講，你唔想或者你唔敢參加啫，唔代表冇人願意玩」。曾展望留言：「多謝Bob哥，都多謝大家畀咁多支持我。可能因為我本身係藝人，大家容易啲將個注意力放咗落我度，其實其他人都好勇敢好有心，衝破好多心理關口先敢參加，尤其係啲素人參加者，希望大家都會鼓勵多啲佢哋、祝福佢哋。」

相關字詞﹕林盛斌（Bob） 周嘉全 李芷晴 葉蒨文（Sophie） 曾展望（GM） 女神配對計劃

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