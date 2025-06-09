【開箱】《富貴鄰住偷》寄生上流 劫富濟己

有經濟壓力

《富貴鄰住偷》講述對冲基金經理Coop發現太太Mel與好友兼NBA前球星Nick出軌，於是離婚，正讀中學的女兒Tori及兒子Hunter歸前妻照顧，Coop被迫遷出豪宅，另在原來社區租屋居住，還需負責供款及子女的生活和教育費。此時因為與公司年輕女同事Olivia發生一夜情，隨後被告發行為不當遭解僱。Coop很快發現Olivia根本沒有告發他，只是其上司Jack的詭計，踢走Coop之後，拿下他所有客戶。正為錢煩惱的Coop，要收留及照顧受情緒問題困擾的胞妹Ali，當參加鄰居的派對期間，順手牽羊大疊鈔票，好買一套新鼓送給兒子Hunter，正式展開其劫富濟富的盜賊生涯。

此劇由《超時空亞當計劃》編劇祖拿芬楚巴（Jonathan Tropper）創作及監製，鍾漢姆及《2012末日預言》雅曼達彼特（Amanda Peet）分飾Coop和Mel，《變種特攻：天啟滅世戰》奧莉花文尼（Olivia Munn）則扮演正與餐飲業巨子丈夫Paul辦理離婚的闊太Sam，偶爾會跟Coop上牀。《富貴鄰住偷》有趣之處是第一場戲已是Coop躺在Sam家的地板上，醒來發現旁邊是Sam前夫Paul的屍體，之後才倒敘到4個月前他緣何至此。

報復的快感

Coop本來跟其富貴鄰居一樣過着豪奢生活，住豪宅、開瑪莎拉蒂跑車，自己和太太均穿戴名牌，兒子學音樂夾band，女兒則是網球精英，準備入讀普林斯頓大學。Hunter違反校規可能被趕出校，但只要家長肯「捐獻」，萬事可商量。可是被炒後，Coop從天堂直墮地獄，本已有的中年危機再加劇；怒從心上起，惡向膽邊生，參加富豪鄰居的派對，本來就熟悉奢侈品的他，更懂得如何聰明地偷。由首集偷現鈔，之後再染指名表、佳釀、靚畫，每次都有不同經歷，也忽然學懂地下世界如何運作，譬如名表欠缺「出世紙」，等於來路不明，自然被壓價才可脫手。此劇也透過Coop的盜竊過程，看出富人的虛偽與空虛，子女教育可靠金錢擺平，出軌成為常態。Coop後來本可重回工作崗位，但盜竊富人，除了金錢，他還得到報復的快感，因為最初他就是被上司Jack設局陷害，對方跟這社區的人亦如出一轍。

今季尾聲Coop被控殺人終洗脫嫌疑，一直信任他就是其胞妹與一對子女；也因為這次危機，一家人能重修舊好。Coop卻無意過從前的生活，很好奇第2季故事會怎樣發展，Sam出獄後會向他報復嗎？另外，此劇再次證明鍾漢姆很擅長扮演這類中產精英，吸引觀衆追看下去的主因。