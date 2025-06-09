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娛樂

《芭蕾殺姬》美開畫收8300萬票房稱冠

【明報專訊】「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）主演動作片《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）上周五（6日）在美國開畫，首日收1065萬美元（約8300萬港元）成為票房冠軍，險勝上映第3周的迪士尼動畫改編真人電影《史迪仔》，同日收930萬美元（約7254萬港元）排名第2。不過，業內人士對《芭蕾殺姬》首周末3日票房預測，由原本3000萬美元以上，現下調至2550萬至2750萬美元（約1.98億至2.14億港元）之間，略遜於《史迪仔》的3300萬美元（約2.57億港元），後者有望成為三連冠。至於跟《史迪仔》同日開畫、安娜迪艾瑪絲緋聞男友湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：最終清算》上周五收400萬美元（約3120萬港元），繼續留守三甲位置。

另一方面，日本漫畫改編的動畫電影《DAN DA DAN：邪視》上周五亦在美國公映，單日收150萬美元（約1170萬港元），排第7位；此片其實是收錄電視版第2季的頭3集內容，如果觀眾不急於先睹為快，可於下月3日在影視串流平台Netflix收看《DAN DA DAN》第2季。

相關字詞﹕DAN DA DAN：邪視 職業特工隊：最終清算 湯告魯斯 史迪仔 安娜迪艾瑪絲 殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬

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