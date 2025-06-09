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娛樂

《鬼宮》大團圓結局收視破頂

【明報專訊】《匙來勝利組》陸星材與《二十五，二十一》苞娜合演SBS電視古裝劇《鬼宮》前晚播第16集結局，收視11%，成為開播新高之餘，亦是同時段冠軍。有線頻道JTBC新劇《健將聯盟》第3集以5.5%排第二位，tvN《未知的首爾》第5集急跌1.5個百分點至4.3%，MBC《勞務師盧武鎮》第4集以2.8%包尾。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看《鬼宮》及《勞務師盧武鎮》，《健將聯盟》和《未知的首爾》分別在影視串流平台Prime Video與Netflix播出。

《鬼宮》全劇播畢，本周五將由《戀人》南宮民與《黑道律師文森佐》全汝彬合演的愛情劇《我們的電影》接檔，香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看。《鬼宮》最後一集講述巫女汝里（苞娜飾）獨自入宮對付八尺鬼，戰敗瀕死之前，「螭龍神」姜哲（陸星材飾）及時趕到，引爆夜光珠玉石俱焚，最後姜哲死而復生，跟汝里結婚生女大團圓結局。

提起《未知的首爾》，劇中一人分飾兩角的朴寶英前日在首爾舉行粉絲見面會，早前她因工作日程延誤被迫取消所有海外見面會已感內疚，這日跟粉絲大合照時，聽到全場高呼「我愛你」忍不住感動爆喊，她一邊以紙巾拭淚一邊說：「我能夠站在這裏，都是因為大家，今日感受到你們的心意，我真的很開心。」又趁機宣傳《未》劇，「請大家多多支持未知（她扮演角色），這部作品我拍得很辛苦」。

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