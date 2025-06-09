《鬼宮》大團圓結局收視破頂

《鬼宮》全劇播畢，本周五將由《戀人》南宮民與《黑道律師文森佐》全汝彬合演的愛情劇《我們的電影》接檔，香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看。《鬼宮》最後一集講述巫女汝里（苞娜飾）獨自入宮對付八尺鬼，戰敗瀕死之前，「螭龍神」姜哲（陸星材飾）及時趕到，引爆夜光珠玉石俱焚，最後姜哲死而復生，跟汝里結婚生女大團圓結局。

提起《未知的首爾》，劇中一人分飾兩角的朴寶英前日在首爾舉行粉絲見面會，早前她因工作日程延誤被迫取消所有海外見面會已感內疚，這日跟粉絲大合照時，聽到全場高呼「我愛你」忍不住感動爆喊，她一邊以紙巾拭淚一邊說：「我能夠站在這裏，都是因為大家，今日感受到你們的心意，我真的很開心。」又趁機宣傳《未》劇，「請大家多多支持未知（她扮演角色），這部作品我拍得很辛苦」。