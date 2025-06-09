巡演最後一站 香港開騷 太妍挑戰極限感自豪

暗示快有新作

太妍演唱會約於傍晚6時開始，還提前3分鐘播出開場曲及影片。太妍穿銀色低胸晚裝現身，用英語打招呼，歡迎香港粉絲參加她的演唱會，大讚氣氛很好。她表示這次巡迴演唱會自3月開始，不經不覺來到最後一站，「雖然不想一開場就提到是最後一場，但希望大家都不要留下遺憾，好好享受這場演出」。

太妍表示今年是她單飛10周年，所以別具意義，「每日也很珍貴，做巡迴是最有意思的事，能夠見到粉絲，在台上唱歌，我覺得是一份好大的禮物」。她透露當公布巡唱日子後，很多人擔心她，「場次如此密集，能否應付得來呢？畢竟我都有點年紀，其實我不覺辛苦，做演唱會有如挑戰極限，能夠完成，為自己感到自豪」。太妍又感謝製作整個巡迴演唱會的所有人，以及填滿場館座位的粉絲。

太妍全晚演出約140分鐘，唱了20多首歌曲，包括《Letter to Myself》、《To. X》及《Four Seasons》等人氣歌曲。演唱會尾聲，太妍準備唱最後一首歌，台下粉絲不斷高呼「不要走」及「安歌」，太妍聞言即笑稱「要我（唱）死嗎？」接着她表示很明白大家的心意，「其實我覺得最後一場並不傷心，反而心情好好，因為代表會有新的開始，你們都喜歡新鮮的東西吧？」暗示很快有新作及新一輪的演唱會。

4月開騷不成 向日本歌迷道歉

太妍重提原定4月19及20日在東京開騷，因裝備未能及時運抵當地而取消，惹起粉絲不滿，當時矛頭直指太妍所屬事務所SM娛樂辦事不力。太妍前晚趁機向日本粉絲道歉，稱感謝大家的等待，希望以後不再發生同類事件，她可以笑住開唱。最後她用普通話說「謝謝」，唱出《U R》並向粉絲大派飛吻及心心。

完場後，逾八成粉絲不願離開，高呼「太妍」的名字，維持約10分鐘，但太妍未有再登台，粉絲只好陸續離場。

記者：蘇珮欣