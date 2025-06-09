「小丑」謝勒力圖拒認性騷擾指控 9受害者涉未成年 最小16歲

曾在《自殺特攻：超能暴隊》扮演反派「小丑」而為港迷熟悉的謝勒力圖，近年參演超級英雄片如《魔比煞》及《正義聯盟》，但對部分女性來說，他的言行卻跟「英雄」二字相距甚遠。美媒《Air Mail》前日報道謝勒涉嫌性騷擾9名女性的緣起，來自一名自稱DJ Allie Teilz的女生上月透過社交媒體Ig Story重新上載一篇2012年的facebook文章，當時她寫下「當我17歲的時候，曾經被這個變態男人襲擊，心靈受到創傷」。記者展開調查，發現不少女生有類似經歷，模特兒Laura La Rue憶述2008年在某個保護動物權益的活動上認識謝勒，當時她只有16歲，雙方一直以電郵保持聯絡；翌年4月，謝勒邀請她到錄音室見面，其間不斷以言語挑逗，甚至在她面前「全裸走出房間」。對於有關指控，謝勒發言人強烈否認，又指Laura事後曾應徵擔任謝勒的私人助理，「足以證明兩者之間並無發生任何不愉快事件」。不過，Laura澄清從未申請有關職位，令到事件變成羅生門。

另一匿名女性受訪時稱，16歲那年在洛杉磯某咖啡店遇上謝勒力圖，男方向她索取電話號碼，數日之後在半夜致電並胡言亂語，謝勒發言人澄清：「他在過去35年從未醉酒或吸毒。」亦有女生自稱遭遇同類經歷，「他連續3個星期在清晨時分致電給我，邀請我參加派對，當我拒絕之後，他的對話變得愈來愈過火，例如問我有沒有拍拖？有否嘗試口交？」

除了不適當的言語滋擾，另一女生更聲稱遭受謝勒性騷擾，「當時我18歲，謝勒邀請我到他的寓所參觀，其間突然掏出性器官並要求我替他自慰」。對於上述指控，謝勒發言人一律否認。

謝勒力圖入行超過30年，一向以言行出位見稱，跟他合演《自殺特攻：超能暴隊》的女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）表示，曾在片場收到他送贈一隻死豬，另一拍檔瑪歌羅比（Margot Robbie）則獲贈老鼠；另外，他曾以30 Seconds to Mars樂隊主音身分，攀爬紐約帝國大廈天台的尖頂，只為宣傳樂隊的巡迴演唱會。