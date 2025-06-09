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娛樂

【娛樂場】《人生美食地圖-東京篇》 陳山聰500元歎活毛蟹料理

【明報專訊】視帝陳山聰、飛躍進步男藝員阮浩棕伙日本美食達人陳方藤主持無綫旅遊節目《人生美食地圖-東京篇》，公開私心推介之餘，蒐羅東京人的美食情報，帶觀眾深入大街小巷，尋訪地道美食，發掘一些仍未為港人熟悉但別具實力的餐廳。節目除介紹食物製作技巧和歷史由來，還通過美食與人生故事的互相聯繫，牽動觀眾對親情、人生抉擇、價值觀和夢想等展開多維度思考，藉美食領悟人生哲學。

陳山聰和陳方藤率先走訪原宿、日比谷、代宮山、表參道，品嘗辣度高達28度、被封「斷魂辣」的人氣拉麵，還有人均不用500港元的原隻活毛蟹刺身高級料理，以及隱世小店柚子胡椒豬肉Shabu Shabu與性價比極高的迴轉壽司店吞拿魚set、餡料滿瀉的山系軍艦。陳山聰面對佳肴變得如小孩般興奮，無論哪一種美食，只要他放進口，便露出來「雜錦享受表情包」，品嘗活毛蟹料理時更「好味到翻白眼」。

入住「蚊型酒店房」懷緬

身為潮人的陳山聰早於20多年前已常到東京瘋狂購物。他分享昔日「瘋買掃貨經」，笑言當年為慳錢慳時間，酒店「豆腐膶咁細」，三餐也相當求其，「初初來日本，真的不會這樣慢慢歎午餐，因為多數時間都用來行街。試過最誇張袋住個蘋果行街，午餐肚餓食蘋果，跟住就繼續行街買嘢」。為幫陳山聰召喚珍貴回憶，製作組特別安排他入住昔日的「蚊型酒店房」，令陳山聰忍不住滔滔不絕想當年。

陳山聰又到了當年掃貨必到之處代官山朝聖，自爆曾在潮牌熱店排隊買衫的超瘋狂事件，還到訪為一件超貴外套，在品牌店家門口徘徊「買與唔買之間」的現場，「人生最長時間買件Tee用咗5個鐘頭排隊，入到去其實冇嘢買，求其見到咩都擸咗先，仲有好多在媽咪牀下底，冇拆開過，試過半夜瞓唔着，攞件衫出來掛喺度望，可以望一晚」。

《人生美食地圖-東京篇》 翡翠台

6月9日起 逢周一至五晚10時30分

相關字詞﹕娛樂場：《人生美食地圖-東京篇》

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