伙謝安琪首次澳門開騷 張繼聰自嘲太遲靠老婆

二人將首度夫妻檔於澳門開演唱會，張繼聰說先試一次，豈料反應令他們受寵若驚。準備如何？他說：「準備了幾十年啦！都幾得意，好多人問為何我們咁突然做一個騷？前幾日都諗點解咁多年先做，十幾年前我會避免，因老婆在樂壇地位非常之崇高，有段時間別人成日覺得我好似靠老婆，男仔後生有自尊心，經過咁多年，諗真啲其實係啱，我真係靠老婆，冇咗老婆咩都搞唔掂，做人都做唔到，突然間衝破這關口，還覺得遲了，應該早十幾年就要靠老婆多啲。」張繼聰稱夫婦一起開騷好處是可隨時綵排，不用約去排練室，之後各自有音樂上的工作，有機會會再一齊開騷。

謝安琪透露入行20周年將舉行巡唱，頭幾站已定，包括東南亞及美加，香港定為尾站，「今次玩出邊兜返入嚟，我最想當然是在紅館開，年多前已申請，暫時未有，爭唔贏，根據前輩所講要排期兩年才申請到，我幾有信心，兜兜下出年就到我，大家拭目以待」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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