江𤒹生腳板痛不敢亂幫襯按摩店 陳健安任導師教拉筋變另一個人

AK想再演舞台劇

剛完成《SUCK樂園》音樂劇的AK表示大感不捨，跟團隊密集相處數月建立友誼，劇團氛圍也很好，跟以往工作模式很不同，讓他找回自己。他稱白只與麥沛東愛整蠱人，試過失守爆笑，有時會同其他演員報復，觀眾看得開心，期待再跟團隊合作。

陳健安除是歌手，還兼任肌筋膜放鬆課程導師，試過一日開三班，已累積逾50課堂經驗，獲悉AK急需腳底按摩治療，他樂意分享紓緩痛症方法。陳健安透露曾有歌迷上他的堂，說他教班時變另一個人，「做導師時必須表現專業，但不會嚴肅，保持幽默輕鬆，說話比平時細聲和溫柔」。他稱不會用自己的歌做課堂音樂，教班適合用純音樂，引領大家進入深層放鬆狀態。

胃痛梁釗峰已出院準備開騷

C AllStar隊友梁釗峰日前胃痛入院，陳健安表示對方胃抽筋入院，主要因獨立發展緊張到無胃口、胃痛所致，有建議旅行放鬆，「他已出院準備開騷，我有時間會捧場」。

記者：鍾一虹