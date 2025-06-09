柳應廷busking宣傳新歌 花6位數 花姐稱「禿鷹小組」難度期 留港拍團綜

記者：柯美

柳應廷前晚到灣仔海濱busking宣傳新歌《大人之後》，甫出場，全場歡呼尖叫，柳應廷笑說：「今（前）晚是Jer仔music live，會唱足一小時，獻唱多首歌。」他表示這次busking會「自肥」唱一些自己鍾意的歌，演繹另一首新歌《不要活成自己討厭的模樣》前，說寫此歌是用來鼓勵自己，人長大成人後，有時要犧牲一些東西去成全這個世界要你做的事，那會很辛苦，「這首歌鼓勵你千萬不要內耗，要愛惜自己多一點，不要覺得自己不重要」。

有學生反映無錢買演唱會飛

柳應廷表示上一次busking已是5年前推出第一首單曲時，再busking感覺回歸初心，見到粉絲現身支持很開心，「今（前）日特別炎熱，知有粉絲前一晚已在現場霸位，擔心他們會不舒服或中暑，有在社交平台呼籲他們要多飲水」。他稱上次在尖沙嘴busking粉絲人數約三四百人，今次近千人，好開心能近距離對住粉絲唱歌。有說公司今次幫他宣傳新歌慳錢慳力，柳應廷否認公司慳宣傳費，「想貼地啲益吓街坊，因聽到有學生話無錢買演唱會飛，所以趁推出新歌busking宣傳，讓他們聽吓歌」。在旁的經理人花姐亦否認慳錢，稱這樣宣傳也要花6位數字。還有什麼宣傳攻勢？柳應廷表示會上電台宣傳，或與其他歌手聯乘。

計劃今年做5首歌出EP

最近MIRROR成員合約年期成熱話，問到柳應廷是否跟其他成員一樣，還有3年便屆滿？他笑說：「我好似遺失了合約，公司有副本，但我沒看，無論年期長短都是這樣做，等公司通知我續約。（會否續約？）未想這個步驟，目前先專心做好音樂。」他透露今年以音樂為主，計劃做5首歌，然後出EP。

邱士縉（Stanley）稱傾續約時才考慮續約與否？柳應廷說：「是嗎？佢咁勁，現在是劇王。」他和陳卓賢（Ian）、邱士縉、邱傲然（Tiger）的「禿鷹小組」將於7月在港拍團綜，不會出埠。柳應廷說：「當然想出埠拍，去我心儀的國家瑞士和冰島更加好，但成員有其他工作在身。難得拍團綜，會與大家再混熟一點，在節目上深情對話。」花姐解釋留港拍攝不是為慳錢，因為「禿鷹小組」很忙，檔期很難遷就。