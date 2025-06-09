林芊妤腹中BB染色體報告正常 棄保身形減運動量安胎

【明報專訊】林芊妤（Coffee）早前宣布再懷孕，接受進階版無創胎兒DNA「T21測試」檢查，發現BB染色體13出現邊界情况，她哭成淚人，十分擔心。前晚她在網上頻道表示在另一醫生建議下，提早照胎兒結構，等了兩星期終於有結果，胎兒的腦部、血管流、眼鼻耳和身體各方面也正常，不過她未因此放下心頭大石，打算懷孕17周時抽羊水進一步確定胎兒沒問題，知道抽羊水會有早產或流產的風險後，又再跌落情緒低谷，內心十五十六，未有最終決定。