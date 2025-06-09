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娛樂

林芊妤腹中BB染色體報告正常 棄保身形減運動量安胎

林芊妤第二胎DNA報告正常 計劃再做檢查確保無問題

【明報專訊】林芊妤（Coffee）早前宣布再懷孕，接受進階版無創胎兒DNA「T21測試」檢查，發現BB染色體13出現邊界情况，她哭成淚人，十分擔心。前晚她在網上頻道表示在另一醫生建議下，提早照胎兒結構，等了兩星期終於有結果，胎兒的腦部、血管流、眼鼻耳和身體各方面也正常，不過她未因此放下心頭大石，打算懷孕17周時抽羊水進一步確定胎兒沒問題，知道抽羊水會有早產或流產的風險後，又再跌落情緒低谷，內心十五十六，未有最終決定。

林芊妤與兒子翟德彥昨日出席親子體驗劇場活動，表示之前透過美國醫生做DNA檢驗，報告顯示胎兒一切正常，出現問題的機率僅為萬分之一，讓她稍為安心，「之前兩次檢測結果屬於灰色地帶，這一份說沒事。我考慮抽羊水檢驗，不過醫生認為沒有需要，而且抽羊水的風險較目前報告顯示的機率更高，有機會導致早產或流產，這個決定非常兩難」。她為確保自己可以真正擺脫「灰色地帶」，已接受醫生建議再做多一次測試，若報告結果無問題，就不用抽羊水，「如果冇事就可以慶祝，會好開心變番平時的我」。林芊妤已知道胎兒性別，等所有事情穩定才公布，承認想生女，透露上次懷孕時曾有情緒問題及出血情况，這次懷孕更加小心，減少運動量，「為BB犧牲少少，不再掛住保持身形，一切以BB為先」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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