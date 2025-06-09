張衛健周吉佩久別重逢 許志安被要求騷肌冧BIG FOUR粉絲

周吉佩與張衛健久別重逢與對方合照，表示21歲剛出道時曾與張衛健合作，為對方主演的電影唱主題曲：「4歲時更曾與他合照，當時見到他，也忍不住讓他看，對他的印象當然好好，給我的感覺像大哥哥，合作時對我很照顧和支持。」

陳煒穿露腰裝伴舞

關嘉敏與譚輝智表演唱串燒歌，特別請來陳煒（煒哥）、羅天宇和朱敏瀚助陣。關嘉敏送新單曲唱片答謝陳煒，透露二人拍劇結緣，大讚對方好人經常「萬歲」，「煒哥揀男人有眼光，在節目《女神配對計劃》請她幫吓眼」。陳煒以性感造型上台，她笑道：「為今次演出食少兩日飯，得一日時間練舞，老公都未睇過。」

羅天宇認跟陳懿德母好friend

羅天宇早前被發現與緋聞女友陳懿德（德德）及對方母親到茶餐廳聚會，羅天宇否認見未來外母，「只是好朋友約出來食飯，德德全程好忙，我和她的媽媽可能更friend，有好多偈傾，其實大家找德德工作都可以考慮搵埋我。（不介意情侶檔？）不介意」。

記者：林祖傑