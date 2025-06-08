明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《優遊記》黎展峯郭思挑戰盲盒旅行團

【明報專訊】港台電視31繼推出《廣東話去旅行》外遊系列後，今晚起再推新一輯集本地遊及外遊資訊為主的旅遊節目《優遊記》，由黎展峯、李凱翹及郭思主持，以輕鬆手法拍攝，邀請不同旅遊達人參與，分享外遊有趣經歷，亦有熟悉香港各區特色的人士擔任導賞員，帶大家穿梭城中街巷，探遊古蹟、老舖小店，足迹遠至鄉郊村落、遠足山徑，自然風光等，節目亦透過專題故事形式，探討和分享不同的都市優閒議題或活動。

黎：獨自完成任務有難度

歌手黎展峯首次擔任電視節目主持，表示會趁訪問旅遊達人時趁機向他們取經，自己會為節目初嘗「一人限定」的本地盲盒旅行，即是他事先不知道節目組計劃的目的地和行程。「盲盒旅行團」或許對不少人而言是一個十分刺激的體驗，但對自稱「嚴重J人」的黎展峯來說，這次拍攝對他絕對是一大挑戰，「我喜歡周詳計劃，所以很少去到當地才思考要到哪裏，這會令我沒有安全感」。他又稱是一個極度需要陪伴的人，相反節目需要他獨自完成任務，甚有難度。讓粉絲期待他爆發潛能的表現。

郭：以為會死於大風雪中

同樣一人成團參加「盲盒旅行團」的還有郭思。她沒有黎展峯的苦惱，而且還十分大膽。模特兒出身的她稱常常給人斯斯文文的印象，早前的一個足球綜藝節目讓更多人認識她好動的一面。她在節目中分享一次與死神擦身而過的旅行經歷，相信再一次會讓觀眾對她刮目相看。郭思談到有次去日本二世古滑雪，遇上大風雪，惡劣天氣下她仍決意單獨前往，不想白白浪費這趟行程，結果她回程時發現自己已認不清路，身上又沒帶現金和手提電話，只得一副沉重的滑雪裝備，她回憶當時非常害怕和徬徨，「當時我以為自己會死於大風雪中！」最後幸遇上兩名外國人熱心幫助，載她下山。她表示現在回想仍覺得萬幸，感謝他們出手相救。雖然她那次滑雪之旅有驚無險，但不知即將開拆的「盲盒團」又會否再次遇上意料之外的事？

李凱翹暢談旅遊經歷

唱作女團Beanies成員李凱翹出道前是一名空姐，她在節目中會跟不同的旅遊界KOL暢談各種外遊的趣事趣聞。她除了特別喜歡去旅行外，亦喜歡嘗試不同事物，更有時會透過旅行讓自己獲取一些新的創作靈感。她旅遊時喜愛參加當地旅行團，雖則她周遊列國經驗豐富，但以往總是「中伏」，會遇上貨不對辦的體驗，所以每次參加這些當地旅行團前，都做好期望管理。然而她有次在馬爾代夫參加當地體驗團，出海追蹤海豚時，驚喜見到多條海豚跳躍海中，激動得直呼：「我無被人呃錢！」這次「零中伏」的行程成為她最深刻的旅遊經歷。她在節目上還分享了不少有趣的親身經歷。

《優遊記》 港台電視31

6月8日起逢周日晚上8時30分播放

相關字詞﹕李凱翹 郭思 黎展峯 優遊記

上 / 下一篇新聞