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娛樂

彭皓鋒腫瘤縮細一半 澄清沒眾籌醫藥費 感恩有人聘用

【明報專訊】歌手彭家麗胞弟、有前TVB「御用壞人」之稱的彭皓鋒於2023年7月確診直腸癌，發覺時已是第三期，直腸內有約5cm的腫瘤。他跟太太育有一子兩女，是一家五口的經濟支柱，由於患病曾停工一年，醫療費耗盡積蓄，經濟壓力下他積極抗癌同時工作。昨日他到新城廣播接受訪問，透露治療情况，稱最近轉用幹細胞方法抗癌，情况有進展，腫瘤由去年1月檢查時8.8cm，縮了一半至4.8cm。

記者：鍾一虹

彭皓鋒稱現在轉用幹細胞治療抗癌，情况樂觀，「對比上年1月，腫瘤縮細了一半，由8.8cm縮至4.8cm，進展幾好，做檢查時連醫生都好奇我做過什麼事。幹細胞治療是透過口服健康產品進行，當然我也注意日常飲食，減少吃澱粉質，亦有朋友介紹其他方法」。

積蓄「用凸」 欠債數十萬

彭皓鋒承認醫病花費很大，每月約兩至三萬元，幸精神、體力恢復不錯，最近可以重投工作掙錢，感恩仍有人聘用，他說：「剛剛去完西雙版納拍攝網劇，今次終於不做壞人，可以嘗試做警察角色，出品方對我好好，知道我身體情况，戲分都安排我在警局演出，沒有太多動作。本月13日會去湛江登台，下月再去馬來西亞登台。」

內地登台受歡迎

有報道彭皓鋒眾籌醫藥費30萬元，他澄清沒有這回事，「之前曾考慮做手術，最少要30萬，但怕手術傷害身體，所以暫時不做，轉用其他治療方法，癌症病患者最緊要控制到腫瘤沒有變嚴重或擴散」。他承認有經濟壓力，因為之前暫停工作一段長時間，積蓄不單用盡兼「用凸」，欠家人與朋友數十萬元，現在靠經理人多安排工作。

彭皓鋒兩年前照腸發現腫瘤，位置接近肛門，若做手術可能要終身帶「造口袋」，醫生稱若他不做手術，可能只多活一年。過去兩年，他沒有做手術與化療，只做電療，稱現在接受幹細胞治療，並由西醫跟進。

彭皓鋒在社交平台分享抗癌日記，透露初確診患癌症時體重減了約20公斤，是刻意減肥，戒糖、戒澱粉質及碳水，在少糖少鹽、多飲清水及保持積極心態，對病情也有大幫助。他亦分享工作情况，其中有短片他在內地登台，入場時大受歡迎，他亦狀態很好，還跟現場觀眾自拍，寫道：「感恩我仍可用這身軀為大家表演，我會繼續努力。」

相關字詞﹕彭家麗 直腸癌 彭皓鋒

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