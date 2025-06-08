黎燕珊大女出嫁 讚女婿有膊頭肯承擔 前夫劉永未現身婚宴 胞姊代表到賀

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

黎燕珊嫁女開心得笑不攏嘴，昨早接新娘時已忍不住感動流淚。黎燕珊受訪時表示，看到女兒能茁壯成長，踏入人生新階段，自己就似人生畢業，完成了一份功課。

黎燕珊表示花半年時間籌備婚宴，邀請賓客都是多年的友好，如李司棋和樂易玲，最困難是遷就多年好友的檔期，發覺搞婚宴比拍戲辛苦10萬倍。她大讚女婿，「他好乖又有責任心，有膊頭肯承擔。親家亦無得頂」。問何時飲新抱茶？黎燕珊開心說日子不遠，準新抱亦有到場，她還搞笑說：「未知幾時輪到我？」不過她拒透露有否追求者。

劉詠詩：丈夫是我最強後盾

劉詠詩透露婚前一晚緊張得難以入睡，丈夫讀愛的宣言時緊張到心都震，又忍不住眼濕濕，「他很有責任心，給我無比信心又安心，是我最強後盾。之後都會繼續做空姐工作，雖然有點不捨得離開女兒太耐，不過空姐是我夢想，所以暫時不考慮轉文職」。她的丈夫讚太太性格樂天又善良，外母亦很好人。劉詠詩驚訝女兒表現乖巧，稱女兒出世7日已眼仔睩睩四圍望，對鏡頭敏感，拍照時更開心得哼聲似唱歌仔。

朱晨麗：拉頭馬不需靠男友

朱晨麗與黎燕珊多年前合作劇集《多功能老婆》熟落，難忘黎燕珊為她下廚煮紅燒肉，十分好味。朱晨麗早前被影到在馬場陪伴緋聞男友史昊洺拉頭馬，被指靠男友攀附上流。她說：「在馬圈我都認識好多朋友，不需要跟着他才拉到頭馬，每次有朋友邀請入馬場，好神奇地試過幾次拉頭馬，所以他們也很喜歡叫我入場。自己都有下注贏少少錢，主要當支持朋友。」她又透露拍新劇《重案解密》已完成內地外景，準備在港繼續拍。

楊明莊思明：好日子未確實

楊明與莊思明拍拖到賀，笑言每次出席婚宴也會乘機取經，但兩人好日子仍未確實。他們提到前晚到澳門欣賞G-Dragon演唱會，雖看得很開心，但楊明誓言下次必定揀坐位不要企位，「因為要霸定好位和購買紀念品，於是提早幾小時出發，又提早入場再加埋看騷，全程企足8小時，好疲累！最慘看騷時連走開去廁所也不敢，擔心一走開企位就會被人佔了，食飯也匆匆僅半小時」。