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娛樂

徐家傑退休忙過做官 無時間客串電影 崔建邦籌備開網上頻道訪問藝人

【明報專訊】廉政公署前執行處副處長徐家傑最近推出自傳《風雷•廉政公署香港真故事》，昨日於商場舉行新書發布會。身為徐家傑徒弟的崔建邦現身支持師父外，其他嘉賓還有導演嚴浩、武術界代表梁挺及冼國林等。

盼政府關注廉署舊同僚

徐家傑表示在崔建邦年少時已認識，當時對方尚未加入娛樂圈，多年來一直看着徒弟成長，見他近年事業算穩定也感欣慰。他稱自傳是人生第5本著作，籌備兩年，書名《風雷》兩字出自國家一級書畫師、中華國禮藝術家「量子墨客」魏士傑的手筆。至於第6本是特刊，有關拳擊運動，並分享一幅「出土」照，「張相是崔建邦19歲，我在拳館教他打拳時拍攝。當年很多拳王或武術界精英，都是由我出資讓他們出外參賽，所以希望政府能夠對運動員有更多資助」。

徐家傑曾在廉署服務20年，透露自傳中有很多關於ICAC的真實內容，他知道很多舊同僚都承受很大工作壓力，希望政府正視和關注員工的問題，「我有很多真實故事可以拍成劇集、網劇，甚至電影，但退休後比以前做官更忙，所以近期沒再客串電影」。

崔離巢無綫一年

崔建邦離巢無綫一年，現全職打理自己在10多年前開設的製作和市場推廣公司，亦有搞騷，需要不時返內地見客，雖現時市道疲弱，幸有大品牌支持，可繼續營運。崔建邦覺得做藝人很被動，要生存可能要靠自己找其他出路。

談到近年不少資深藝人約滿離巢TVB。崔建邦表示現時娛樂圈的生態環境不同，用手機都可以拍片，人人都可以開自家小型「電視台」，他正籌備開設自家網上頻道節目，「正構思一個清談節目，自由度比電視台大，例如嘉賓選擇、時間限制，甚至爆粗都得。第一個想邀請是好兄弟側田，拍了3季《諸朋好友》，他都夾不到檔期做嘉賓，今次必請他，另外還想請張敬軒和胡杏兒，節目正籌備中，有機會今年下半年成事」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕風雷•廉政公署香港真故事 崔建邦 徐家傑

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