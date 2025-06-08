徐家傑退休忙過做官 無時間客串電影 崔建邦籌備開網上頻道訪問藝人

盼政府關注廉署舊同僚

徐家傑表示在崔建邦年少時已認識，當時對方尚未加入娛樂圈，多年來一直看着徒弟成長，見他近年事業算穩定也感欣慰。他稱自傳是人生第5本著作，籌備兩年，書名《風雷》兩字出自國家一級書畫師、中華國禮藝術家「量子墨客」魏士傑的手筆。至於第6本是特刊，有關拳擊運動，並分享一幅「出土」照，「張相是崔建邦19歲，我在拳館教他打拳時拍攝。當年很多拳王或武術界精英，都是由我出資讓他們出外參賽，所以希望政府能夠對運動員有更多資助」。

徐家傑曾在廉署服務20年，透露自傳中有很多關於ICAC的真實內容，他知道很多舊同僚都承受很大工作壓力，希望政府正視和關注員工的問題，「我有很多真實故事可以拍成劇集、網劇，甚至電影，但退休後比以前做官更忙，所以近期沒再客串電影」。

崔離巢無綫一年

崔建邦離巢無綫一年，現全職打理自己在10多年前開設的製作和市場推廣公司，亦有搞騷，需要不時返內地見客，雖現時市道疲弱，幸有大品牌支持，可繼續營運。崔建邦覺得做藝人很被動，要生存可能要靠自己找其他出路。

談到近年不少資深藝人約滿離巢TVB。崔建邦表示現時娛樂圈的生態環境不同，用手機都可以拍片，人人都可以開自家小型「電視台」，他正籌備開設自家網上頻道節目，「正構思一個清談節目，自由度比電視台大，例如嘉賓選擇、時間限制，甚至爆粗都得。第一個想邀請是好兄弟側田，拍了3季《諸朋好友》，他都夾不到檔期做嘉賓，今次必請他，另外還想請張敬軒和胡杏兒，節目正籌備中，有機會今年下半年成事」。

記者：林蘊兒