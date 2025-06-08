承認性騷擾後輩陳蔚爾 金馬導演蕭雅全愧疚道歉：珍重再見

台灣娛樂圈再掀#MeToo浪潮，導演蕭雅全被指性騷擾女導演陳蔚爾，後者接受傳媒訪問時更稱「受害者不止我一個！」陳蔚爾撰長文寫下經過與感受，提到2005年初認識對方，抱敬仰與信任，讓她感覺幽默與親近並分享創作。陳蔚爾後來的職涯陷入低潮，向對方求助，之後便有越界的性暗示說話，當時她還沒警覺，將這些語言冒犯順着前輩話術自我合理化，只當是前輩的玩笑和欣賞，稱當時真心把他當作忘年之交的朋友。

陳蔚爾稱被摸腿舔身體

隨着關係進一步，陳蔚爾說遭遇過三次身體界線被侵犯，每次發生都是她和當時男友鬧矛盾或分手的單身期間。有次蕭雅全在未經她同意下觸摸她的腿、把手伸進衣服，甚至舔她的身體，讓她極度震驚卻無法用言語抗拒，只能把恐懼壓抑在心中。她亦提到去年在台北電影節跟蕭雅全意外地碰面，當時她臭臉以待，但對方還裝作什麼也沒做過跟她說話，因他知道沒有人會在這種場合跟他撕破臉。

勇敢站出來 不再是受害者

陳蔚爾稱只想好好拍片而已，「我覺得必須將這些事情揭露，如果連身為中生代導演的我都不敢說，這類事情只會繼續下去。可預見的未來會有更多因為不知情、遭遇這種事情不知如何應對、被秘密化、獨自承擔、默默吞忍承受傷痛的女孩子。這就是潛規則，你們不是孤單的。過去的傷害已經來不及，但我想為了熱愛的電影和在行業內的妹妹們站出來。從這一刻開始，我不再是受害者，而是倖存者。」她又寫道：「#紅氈不該是性犯罪者的遮羞布#我不再替你保守秘密」。

陳蔚爾前日的指控引起網民嘩然，蕭雅全未有回應，但台北電影節迅即行動，他原本擔任第27屆台北電影節「電影造型提案工作坊」評審，大會隨即公布作出調整，另覓人選接替蕭雅全之職。

蕭雅全：我很難堪也沒有藉口

昨午蕭雅全在社交平台「現身」，回應陳蔚爾指控他性騷擾，承認因個人私慾對陳蔚爾造成傷害，同時宣布停止所有工作。蕭雅全全文如下：「看到陳蔚爾導演的發文，無論當時如何解讀，我的行為讓她承受壓力與痛苦，我很難堪也沒有藉口，我對陳蔚爾與我的家人道歉。被我的私慾造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作伙伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，我很抱歉，對不起。因為我的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，我覺得愧疚。我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」網民不收貨，留言斥「做的當下不會羞愧？被揭發了才羞愧？」、「惡心至極，性騷擾零容忍」。

金馬男配陳慕義：權力是最好春藥

跟蕭雅全合作《老狐狸》並獲金馬獎「最佳男配角」的陳慕義，就蕭雅全被指控性騷擾，在社交平台發文「權力是最好的春藥」。陳慕義不掩飾對蕭雅全的不滿，「因為之前跟他一起拍《老狐狸》有比較緊密的接觸，當時發覺他根本搞不懂導演是幹什麼的，一直追求導演的權勢，懂不懂都講，我只能說他幸運，一直有非常專業的工作伙伴。蕭導演涉及性騷的事我未得全貌，不宜表示什麼」。

娛樂組