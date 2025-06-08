【開箱】《未知的首爾》 朴寶英分飾兩角 孖生姊妹交換人生

同外表不同命運

《未知的首爾》主角是外貌一樣但性格截然不同的雙胞胎，妹妹柳未知（朴寶英飾）天生體格強健，立志成為田徑運動員，可惜在比賽中受傷，夢想幻滅過後，一直以兼職維生，並於鄉下與母親金沃禧（張榮男飾）同住；姐姐柳未來（朴寶英飾）自幼體弱多病，讀書成績卻極佳，長大後任職金融企業，前途一片光明。

未知讀書不成，母親視為「廢青」，其實她最疼惜中風的外婆，兼職只為爭取時間照顧對方；獨自在首爾生活的未來，不單是同齡人羨慕的對象，也成為母親向人炫耀的「成就」，然而她遭職場霸凌，承受巨大精神壓力，瀕臨崩潰邊緣。直至某日，未知前往首爾探望未來，驚覺姊姊情緒崩潰，甚至企圖自殺，於是主動提出交換身分，好讓姊姊暫時離開令她感到窒息的首爾，從此未知在金融企業上班，勉強應付職場生活，尤其是最難搞的人際關係；未來則返回鄉下與母親同住，重新接觸家人與朋友，趁機學習以往不善處理的親情和友情。

換身分審視自我

觀眾質疑孖生姊妹交換身分，豈會無人發現？劇集強調二人從小長得一模一樣，就連母親也分不清楚，只有外婆和已離世的爸爸才能一眼認出。姊妹交換身分前，預先交代生活要點，當身分受到惹疑，便會使出「絕招」，指摘對方「自我中心」，自以為了解她們，藉以蒙混過關。

劇集最有趣的地方是姊妹互換身分後，通過對方生活，以及身邊人描述的形象，重新審視自己，例如未來回鄉後，負責照顧外婆，每次聽到別人讚她孝順，卻嘲諷姊姊「以為畀家用就好巴閉」，有如當頭棒喝；未來得悉母親只肯使用她從首爾寄來的錢，未知兼職的工資卻堅持不收，終於明白母親並非偏心，反而是公平，因為未知照顧外婆，未來卻不聞不問，理應由她支付生活費。

靠演技分飾兩角

未來與未知各有感情線，成為本劇另一看點。未知在首爾重遇兒時初戀對象李昊洙（朴珍榮飾），後者任職律師，外形俊俏，表面完美的他，年輕時因為意外，導致失去半邊聽覺，為了生活必須比別人更努力。二人原本互有好感，後來不了了之，直至首爾再遇，重新建立已被遺忘的感情。未來在鄉下遇上農場主人韓世振（劉慶秀飾），他亦是在首爾打工失敗，返回鄉村逃避現實，二人一起經營士多啤梨農場，互相幫助走出人生谷底。

《未知的首爾》講述姊妹自出娘胎便得面對比較的壓力，卻又不能對身邊人置之不理；即使長得一模一樣，亦可活出各自的性格與人生。朴寶英一人分飾兩角，憑藉造型不同，眼神與表情亦各異，不會讓人感到混淆，全靠演技拿捏準繩。