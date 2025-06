Billy Joel紀錄片自爆偷食朋友妻 兩度自殺不遂

【明報專訊】現年76歲的美國男歌手Billy Joel上月宣布罹患常壓性水腦症(NPH),導致視覺、聽覺及平衡力均受損,被迫取消巡迴演唱會之餘,就連上周在紐約舉行Tribeca電影節亦缺席,今屆開幕電影正是他的紀錄片《Billy Joel: And So It Goes》。由於片長關係,首映禮只播上集,全套紀錄片將於下月透過影視串流平台Max上架。