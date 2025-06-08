Billy Joel紀錄片自爆偷食朋友妻 兩度自殺不遂

《And So It Goes》片名源自Billy Joel在1980年代創作的同名歌曲，講述他跟模特兒女友Elle MacPherson一段短暫感情，然而紀錄片上集的焦點卻是Billy另一段不為人知的三角戀。他在片中自爆年輕時因貧窮而寄居在樂隊Attila成員兼好友Jon Small家中，其間搭上對方妻子Elizabeth Weber，隊友一怒之下把他趕走，淪落到在自助洗衣店過夜。Billy感到內疚又沮喪，先後兩度自殺，Jon到醫院探望，以此化解仇恨。

1971年Billy發行首張專輯《Cold Spring Harbor》，收錄歌曲《She's Got a Way》正是紀念他跟Elizabeth舊情。兩年之後，二人結婚，其妻不但兼任經理人，更成為他的繆思女神，為他創作《The Stranger》、《She's Always a Woman》、《Piano Man》等歌曲的靈感來源。