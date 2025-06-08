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娛樂

Billy Joel紀錄片自爆偷食朋友妻 兩度自殺不遂

【明報專訊】現年76歲的美國男歌手Billy Joel上月宣布罹患常壓性水腦症（NPH），導致視覺、聽覺及平衡力均受損，被迫取消巡迴演唱會之餘，就連上周在紐約舉行Tribeca電影節亦缺席，今屆開幕電影正是他的紀錄片《Billy Joel: And So It Goes》。由於片長關係，首映禮只播上集，全套紀錄片將於下月透過影視串流平台Max上架。

《And So It Goes》片名源自Billy Joel在1980年代創作的同名歌曲，講述他跟模特兒女友Elle MacPherson一段短暫感情，然而紀錄片上集的焦點卻是Billy另一段不為人知的三角戀。他在片中自爆年輕時因貧窮而寄居在樂隊Attila成員兼好友Jon Small家中，其間搭上對方妻子Elizabeth Weber，隊友一怒之下把他趕走，淪落到在自助洗衣店過夜。Billy感到內疚又沮喪，先後兩度自殺，Jon到醫院探望，以此化解仇恨。

1971年Billy發行首張專輯《Cold Spring Harbor》，收錄歌曲《She's Got a Way》正是紀念他跟Elizabeth舊情。兩年之後，二人結婚，其妻不但兼任經理人，更成為他的繆思女神，為他創作《The Stranger》、《She's Always a Woman》、《Piano Man》等歌曲的靈感來源。

相關字詞﹕Billy Joel: And So It Goes 紀錄片 Billy Joel

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