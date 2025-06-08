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娛樂

《殺神4》甄子丹拍片撐《芭蕾殺姬》 美優先場收3000萬 內地開畫季軍不敵《職業特工隊：最終清算》

【明報專訊】《妖夜尋狼》連韋士文（Len Wiseman）執導，「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）主演動作片《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）上周五（6日）在美國及內地同步公映，美國優先場票房收375萬美元（約3000萬港元）符合市場預期，內地開畫卻遇冷，昨日票房排第3位，曾演《殺神John Wick 4》的甄子丹出手相助，透過社交媒體拍片打氣，自稱看罷安娜演出即「手癢癢」，即場示範幾招，笑問「看誰厲害」。

《殺神John Wick之芭蕾殺姬》上月在倫敦舉行首映禮，曾在《殺神John Wick 4》扮演失明殺手「祈恩」的甄子丹亦偕妻汪詩詩及兒子甄濟嘉捧場，並跟女主角安娜迪艾瑪絲及「殺神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）在紅地氈合照留念。隨着新片開畫，甄子丹前日透過社交媒體抖音拍片贈興，一身便服打扮的他笑說：「看完《芭蕾殺姬》預告片後，Cool，看得我手癢癢。」然後在鏡頭前大耍中國功夫，假裝跟安娜隔空比武，然後問對方「看誰厲害」，認真搞笑。

補拍令劇情更圓滿

《芭蕾殺姬》內地開畫首兩日，票房累收1380萬人民幣，暫時排名第3位，不敵《職業特工隊：最終清算》及內地動畫《時間之子》。

美國上周四（5日）放映優先場，單日票房收375萬美元（約3000萬港元），美媒Variety預期首周末3日收2800萬至3000萬美元（約2.18億至2.34億港元），至於海外82個國家及地區的票房亦有3000萬美元進帳，以此片製作費約9000萬美元（約7億港元）計算，要達到收支平衡，應該難度不大。

另一美媒The Hollywood Reporter最近訪問《芭蕾殺姬》導演連韋士文及監製查德史達赫斯基（Chad Stahelski），談到網上流傳此片質素欠佳，於是花上數個月時間補拍，導致製作費大幅上升。身為《殺神John Wick》系列導演的查德對此傳聞表示憤怒，解釋電影公司最初投資不足，令到連韋士文無法完成某些場面，最後經過爭取，讓二人拍多兩星期戲分，包括開場交代安娜迪艾瑪絲童年目睹父親遭神秘組織殺害的過程，令到故事更加圓滿。

導演感謝湯告魯斯

訪問又提到安娜迪艾瑪絲緋聞男友兼《職業特工隊：最終清算》主角湯告魯斯（Tom Cruise）日前公開稱讚《芭蕾殺姬》出色，連韋士文趁機表達謝意，他說：「阿湯聯絡了我，他真是個好人，我對於他熱心支持電影業的舉動表示贊同，因為我們真的需要更多鼓勵。」

相關字詞﹕奇洛李維斯 連韋士文 安娜迪艾瑪絲 甄子丹 殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬

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