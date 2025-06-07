【開箱】《殺神John Wick之芭蕾殺姬》 奇洛李維斯後繼有人

穹天屠接待員遺作

新片由《妖夜尋狼》連韋士文（Len Wiseman）執導，《殺神John Wick》系列導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）改任監製，故事發生在《殺》片第3及4集之間，因此影迷熟悉的角色如伊恩麥聖（Ian McShane）飾演紐約穹天屠酒店經理「榮士敦」、安芝莉卡侯斯頓（Anjelica Huston）扮演芭蕾舞團「總監」等都會再度亮相，遺憾的是飾演酒店接待員「卡隆」的蘭斯列迪克（Lance Reddick）前年病逝，本片成為他的遺作。

《芭蕾殺姬》由女主角伊芙（安娜迪艾瑪絲飾）童年目睹父親遭神秘組織殺害說起，榮士敦帶她投靠殺手家族「俄卡勞馬」，後者以芭蕾舞團作掩飾，伊芙在總監親自指導下，成為殺手界新星，首項任務是保護韓國女團少女時代成員秀英飾演富二代，但她的目標並非成為「女殺神」，而是伺機蒐集情報，為父報仇。

續《夜半女敲門》前緣

繼《夜半女敲門》後，奇洛李維斯相隔10年再與安娜迪艾瑪絲合作，前者在《芭蕾殺姬》客串兩場戲，先是尊韋克（奇洛李維斯飾）遭高桌會派員追殺，迫不得已向昔日恩師「總監」求助，首次在芭蕾劇院遇上伊芙；其後奉總監之命收拾伊芙，但他不忍下手，反而造就二人攜手殺出重圍的結局。

伊芙與尊韋克的一面之緣，雖然只是閒話幾句，但對故事發展相當重要，伊芙問對方：「我怎樣才可離開這裏？」尊答得巧妙：「大門沒有鎖，趁它關上前，你仍可離開。」不忘補充一句：「你仍然有選擇。」似在暗示回頭是岸。值得一提的是，「選擇」和「因果」不但是尊的口頭禪，也是整個電影系列的主旨，本片當然貫徹始終。

噴火槍燒106人

《殺神John Wick》系列擅長以動作戲講故事，《芭蕾殺姬》亦不例外，新片長約125分鐘，佔了一半時間都在打打殺殺，由開場的神秘組織派員圍剿伊芙父親，到她出道後執行任務、遠赴布拉格尋找線索，最後在歐洲隱秘村莊大開殺戒，場面充斥血腥暴力。伊芙亦繼承尊韋克的必殺技，信手拈來的溜冰鞋、武士刀、冰斧，甚至平底鑊都變成她的殺人武器。壓軸一場伊芙以噴火槍殺出重圍，正如她在製作特輯中開玩笑說：「拍攝當日至少燒過106人。」兇險程度可想而知。

除了《芭蕾殺姬》外，另一外傳電影亦在密鑼緊鼓，曾在《殺神John Wick 4》扮演失明殺手「祈恩」的甄子丹將會自導自演新片，並由《蝙蝠俠2》Mattson Tomlin負責編劇，預計今年下半年在港取景，本地影迷肯定有親切感。

上映日期：6月5日