明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《殺神John Wick之芭蕾殺姬》 奇洛李維斯後繼有人

【明報專訊】荷李活「男神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演動作片《殺神John Wick》系列叫好叫座，一連4集票房累收10億美元（約78億港元），當然長拍長有，2023年推出前傳劇集《刺客旅館：捍衛任務世界》，本周再有外傳電影《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina），講述「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）化身「女殺神」為父報仇的故事，爛番茄網站綜合135篇影評文章得分72%，觀眾好感度更達93%，看來奇洛後繼有人了。

穹天屠接待員遺作

新片由《妖夜尋狼》連韋士文（Len Wiseman）執導，《殺神John Wick》系列導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）改任監製，故事發生在《殺》片第3及4集之間，因此影迷熟悉的角色如伊恩麥聖（Ian McShane）飾演紐約穹天屠酒店經理「榮士敦」、安芝莉卡侯斯頓（Anjelica Huston）扮演芭蕾舞團「總監」等都會再度亮相，遺憾的是飾演酒店接待員「卡隆」的蘭斯列迪克（Lance Reddick）前年病逝，本片成為他的遺作。

《芭蕾殺姬》由女主角伊芙（安娜迪艾瑪絲飾）童年目睹父親遭神秘組織殺害說起，榮士敦帶她投靠殺手家族「俄卡勞馬」，後者以芭蕾舞團作掩飾，伊芙在總監親自指導下，成為殺手界新星，首項任務是保護韓國女團少女時代成員秀英飾演富二代，但她的目標並非成為「女殺神」，而是伺機蒐集情報，為父報仇。

續《夜半女敲門》前緣

繼《夜半女敲門》後，奇洛李維斯相隔10年再與安娜迪艾瑪絲合作，前者在《芭蕾殺姬》客串兩場戲，先是尊韋克（奇洛李維斯飾）遭高桌會派員追殺，迫不得已向昔日恩師「總監」求助，首次在芭蕾劇院遇上伊芙；其後奉總監之命收拾伊芙，但他不忍下手，反而造就二人攜手殺出重圍的結局。

伊芙與尊韋克的一面之緣，雖然只是閒話幾句，但對故事發展相當重要，伊芙問對方：「我怎樣才可離開這裏？」尊答得巧妙：「大門沒有鎖，趁它關上前，你仍可離開。」不忘補充一句：「你仍然有選擇。」似在暗示回頭是岸。值得一提的是，「選擇」和「因果」不但是尊的口頭禪，也是整個電影系列的主旨，本片當然貫徹始終。

噴火槍燒106人

《殺神John Wick》系列擅長以動作戲講故事，《芭蕾殺姬》亦不例外，新片長約125分鐘，佔了一半時間都在打打殺殺，由開場的神秘組織派員圍剿伊芙父親，到她出道後執行任務、遠赴布拉格尋找線索，最後在歐洲隱秘村莊大開殺戒，場面充斥血腥暴力。伊芙亦繼承尊韋克的必殺技，信手拈來的溜冰鞋、武士刀、冰斧，甚至平底鑊都變成她的殺人武器。壓軸一場伊芙以噴火槍殺出重圍，正如她在製作特輯中開玩笑說：「拍攝當日至少燒過106人。」兇險程度可想而知。

除了《芭蕾殺姬》外，另一外傳電影亦在密鑼緊鼓，曾在《殺神John Wick 4》扮演失明殺手「祈恩」的甄子丹將會自導自演新片，並由《蝙蝠俠2》Mattson Tomlin負責編劇，預計今年下半年在港取景，本地影迷肯定有親切感。

上映日期：6月5日

相關字詞﹕安芝莉卡侯斯頓 伊恩麥聖（Ian McShane） 連韋士文 安娜迪艾瑪絲 奇洛李維斯 殺神John Wick之芭蕾殺姬 開箱

上 / 下一篇新聞