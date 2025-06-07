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娛樂

湯告魯斯破健力士世界紀錄 《職業特工隊：最終清算》火燒降落傘連跳16次

【明報專訊】基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）執導，湯告魯斯（Tom Cruise）演出《職業特工隊：最終清算》壓軸一場跳降落傘的動作戲，剛打破健力士世界紀錄，官方確認阿湯在南非德拉肯斯堡7500呎上空拍攝火燒跳降傘的驚險場面，一共重複16次，刷新史上最多紀錄。此外，阿湯主演《烈探狙擊》至《職業特工隊：最終清算》連續11部電影票房收逾一億美元（約7.8億港元），亦令他成為另一健力士紀錄保持者。

製作費高達4億美元（約31.2億港元）的《職業特工隊：最終清算》，自上月22日在美國開畫至今，當地票房收逾1.3億美元（約10.1億港元），全球累計3.9億美元（約30.4億港元），當中包括內地票房進帳2.75億人民幣，有望收支平衡。電影開畫前的宣傳重點是62歲湯告魯斯在航行中的小型飛機上攀爬，觀眾看得心驚膽顫，然而壓軸一場在飛機墜毀前跳降落傘的戲分，剛為他帶來健力士世界紀錄的認證。

連續11片票房過億

《健力士世界紀錄大全》總編輯格蘭德（Craig Glenday）昨日發表聲明，讚揚湯告魯斯「不單是扮演動作片英雄，根本就是動作片英雄。他的事業成功，建立在不斷挑戰和突破界限之上」。話說阿湯為拍攝這場跳降傘戲，跟導演基斯杜化麥格里及特技團隊研究多時，並在南非德拉肯斯堡的7500呎上空反覆練習，首先為降落傘浸滿易燃液體，然後阿湯從小型飛機一躍而下，等待降傘焚毁，迅速把殘骸剪掉，再打開備用降傘，最終安全着陸。

為了達至完美效果，湯告魯斯先後試跳16次，所有過程均記錄在案，藉以創下個人跳火焰降落傘最多紀錄。格蘭德對此表示讚歎：「恐怕世上再沒有其他特技表演者，能夠完成這麼多次的危險動作。」他又表示阿湯對於打破個人紀錄一事，應該不感陌生，因為他由2012年上映《烈探狙擊》直至最近開畫《職業特工隊：最終清算》，已經連續11部電影票房突破一億美元大關，當中包括他跟基斯杜化麥格里合作的4部《職業特工隊》系列，成為另一健力士世界紀錄保持者。

《芭蕾殺姬》或遜《史迪仔》

事實上，《職業特工隊》自1996年面世至今，過去29年合共推出8部電影，累計票房接近46億美元（約358億港元），堪稱荷李活史上最長壽亦最賣座的動作片系列之一。

提起湯告魯斯，他的緋聞女友安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）主演新片《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）昨天（6日）在美國開畫，據美媒Deadline估計周四優先場票房收350萬至400萬美元（約2730萬至3120萬港元），美國首周末3日料收3000萬美元（約2.34億港元）但未能登頂，因為迪士尼動畫改編真人電影《史迪仔》雖已步入開畫第3周，走勢依然凌厲，本周末或以3500萬美元（約2.73億港元）蟬聯冠軍。

相關字詞﹕史迪仔 殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬 安娜迪艾瑪絲 健力士世界紀錄 基斯杜化麥格里 湯告魯斯 職業特工隊：最終清算

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