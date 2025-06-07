明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】年內兩度經歷喪貓之痛 葉巧琳填詞新歌自我療癒

【明報專訊】葉巧琳（Mischa）時隔兩年推出新歌《小傷疤》，由好友林奕匡作曲，她首次親自填詞，以她與愛貓間的情感做主軸。Mischa表示一年前已主動向林奕匡邀歌，當時她正經歷愛貓Bandit離世的傷痛，林奕匡為她打造以「痛」為主軸的旋律；林奕匡說：「知她心入面重要嘅嘢流走咗，寫的時候希望她可以慢慢忘記痛楚。」Mischa收到demo時已被觸動，能感受到自己想表達的那種痛楚。她灌錄這首歌期間，另一愛貓Lara亦離世，一年內經歷兩次喪貓之痛，對她打擊重大。

Mischa希望將內心情感寄託於《小傷疤》中，思考後決定親自填詞，成為她首次填詞作品，「這首歌是我處女作，第一次填詞，將一切感受毫無餘地赤裸裸表露出來」。每當Mischa提到關於這首歌的創作靈感時，都想起愛貓離世的傷痛而哽咽。她希望將這首歌送給經歷過寵物離世的人，「希望同路人都有共鳴，亦藉着這首歌，大家可以慢慢療傷」。

「將一切感受赤裸裸表露出來」

Mischa於填詞過程中，慢慢學會如何處理負面情緒，自我療癒。她感謝身邊於填詞方面的前輩及朋友指點迷津，「始終我的中文水平有點不足」。她笑言經朋友們指導與鼓勵下，最終成功完成《小傷疤》歌詞。她大部分的填詞創作並非在工作室或家中，反而是在駕駛途中，「我是揸車聽住demo時，有些詞就出來！」當靈感浮現，她馬上錄下，逐少逐少完成填詞。

歌曲《小傷疤》MV請來Tim Lui及RubberBand主音繆浩昌（6號）執導，兩人首次聆聽歌曲時已被感動，加上得知Mischa經歷後，腦海中初步構思出MV情節，「鋪排上希望盡量寫實同生活化」。

6號與Tim Lui認為這種拍攝方式，更能帶出每人面對悲傷時需要處於日常之中裝作一切正常，卻又四處埋伏着會刺痛小傷疤的點。於是MV中除有Mischa於家中看到貓門晃動的情節，亦有不少於城市中游走的畫面。6號與Tim Lui希望藉此帶出作為主人的Mischa於愛貓離世後，即使身在何方亦會思念牠的不捨之情。Mischa表示正是這些「日常」情節令她被觸動，「MV入面同朋友擁抱，答咗一句『I'm ok』後便不知不覺眼泛淚光」，令她思考自己是否已跨過失去愛貓的情緒泥沼。

新歌MV情節 選擇淡然一笑

拍攝過程中，6號與Tim Lui亦被Mischa的演出感動，尤其是貓門晃動的情節，其中Mischa戴上貓咪骨灰鏈墜的一幕，兩名導演事前跟Mischa討論這一幕的反應，應是崩潰大哭還是淡然一笑，最後Mischa選擇後者，一個更難演繹、更深層的感受。Mischa演出對愛貓離去釋懷的淡然一笑時，更令鏡頭後的二人一陣鼻酸，他們說：「其實在monitor後面的我哋，眼淚忍得好辛苦。」

相關字詞﹕小傷疤 葉巧琳

上 / 下一篇新聞