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娛樂

朴圭瑛性感襲港 拒劇透《魷魚遊戲3》

【明報專訊】韓劇《魷魚遊戲2》女演員朴圭瑛來港出席珠寶品牌活動，身穿黑色晚裝佩戴品牌珠寶首飾，向傳媒大派心心和揮手打招呼，並用廣東話自我介紹：「大家好，我係朴圭瑛。」今次是朴圭瑛首次在港出席活動，她表示七八年前曾來港旅行，很喜歡香港的氛圍，有很多特色景點，今次再來感開心，很想四處觀光、吃點心和蛋撻，可惜活動結束後便要返韓國，只能在前日抵港後抽空去了中環散步。

想挑戰愛情劇

朴圭瑛拍了多部電視劇，包括《Sweet Home》、《絕世KOL》及《魷魚遊戲2》，令觀眾留下深刻印象，被譽為「變色龍演員」。問她如何揣摩每個角色？她說：「我心裏面存在不同的自己，有搞笑、有安靜，需要時會拿出來配合不同角色。」說到《魷魚遊戲3》本月27日上架，她知道觀眾好奇劇情如何發展，但不肯劇透，「睇第3集就自有分曉，我演過很多角色，印象最深刻是《魷魚遊戲2》中的姜霞一角，能參與《魷魚遊戲》系列意義重大。（未來想挑戰什麼角色？）想演愛情劇」。她稱看香港電影長大，盼有機會來港拍戲。她被譽為新生代的「腦性女」，意指連腦袋都性感的女人，是不少男生的理想對象，問她想別人欣賞外表性感還是腦袋性感？ 她希望大家欣賞其性格，平時不用工作多數留在家中，亦喜歡做運動和跳芭蕾舞。

記者：柯美

相關字詞﹕韓劇《魷魚遊戲2》女主角朴圭瑛

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