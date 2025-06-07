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娛樂

林峯想做櫈子代言人 拒騷擾徐子珊 盼《尋秦記》上映勾起集體回憶

林峯盼做櫈子代言人 拒騷擾徐子珊 不回應林夏薇遭入稟呈請破產

【明報專訊】林峯早前完成7場紅館演唱會，事後仍引起不少迴響，他跳「櫈子舞」引起話題，亦有網民懷念曾擔任他演唱會嘉賓的徐子珊。林峯昨日出席代言月餅活動，笑言想做櫈子代言人，開心演唱會讓大家有個記憶點。至於徐子珊已沒有聯絡，對方已退出娛樂圈不要騷擾她。他的堂妹林夏薇被一間公司入稟高院呈請破產，他相信對方會處理，不便多講。

記者：柯美

攝影：劉永銳

林峯身形較之前舉行演唱會時還要瘦，他亦覺得自己瘦了，表示演唱會慶功時吃了很多東西，之後幾日有陪太太張馨月和女兒Luna品嘗美食，不明白反而瘦了。不過他都要保持身形，將於9月展開巡迴演唱約4個月。能否陪伴家人共度中秋節？他說：「未知，要視乎行程，但已計劃暑假與家人去旅行，節日不陪她們也沒所謂，老婆好明白事理，不會投訴。」他之前一家三口去主題公園玩，大方跟網民合照，被讚親民沒架子，他認為自己跟大家一樣都是去玩，大家很有禮貌和體諒，並沒為他帶來不便和騷擾。他為太太吃麵吶喊的短片在網上瘋傳，他稱這是夫妻日常的生活點滴。

開心「櫈子舞」引起話題

林峯在演唱會跳「櫈子舞」在網上瘋傳，連8月在紅館舉行演唱會的BIG FOUR張衛健、許志安、梁漢文及蘇永康也笑說要練「櫈子舞」。林峯笑說：「有無人搵我做櫈子代言言？老闆古天樂都笑我，開心演唱會引起大家話題，有個記憶點。」談到他形容徐子珊是「失蹤人口」，對方被網民在法國巴黎美術館捕獲。林峯說：「我們已很多年沒聯絡，她已退出娛樂圈。（宣萱說有跟徐子珊聯絡？）犀利。（會否邀請她做巡唱嘉賓？）不要騷擾她，現在各自有自己的生活。」他多年來先後跟徐子珊與周秀娜在演唱會跳辣身舞，網民拿來比較。林峯認為沒什麼好比較，兩人各具特色和所長，「我真的要感謝周秀娜，她好勤力。未知對方會否做我巡唱表演嘉賓，要看緣分，畢竟她也有自己的工作」。

宣萱說曾為電影版《尋秦記》補戲。林峯表示也有補戲，是很久之前的事。他與古天樂會否為電影合唱主題曲？他表示因版權問題，不可以唱《天命最高》，他所知電影暫時沒主題曲或插曲，「我們之前在演唱會合唱這首歌，估不到反應那麼好，期待電影上映時大家有集體回憶」。

不回應林夏薇遭入稟呈請破產

堂妹林夏薇遭一間公司入稟高院呈請破產？林峯以不了解事情不作回應，「她有來睇我演唱會，都OK呀。（有否擔心她？）我沒就這件事去了解，亦沒傾過，她會處理的」。

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