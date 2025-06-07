羅敏莊現地震後遺症易暈眩 張與辰搬新居搵朋友睇風水

劉洋：若減肥失敗穿比堅尼

李金凱加入《愛．回家之開心速遞》劇組，張與辰稱很羨慕，但暫時要專注唱歌方面，做歌手是願望，「終於等到機會，想把握做好歌手，以後有機會再嘗試做演員」。劉洋稱與李金凱情如兄弟，常常互相整蠱，大讚金凱很犀利，視對方正常人一樣相處，沒有當他是殘疾人士，他笑說：「金凱打不過我，所以經常講我。我們常拍照留念，老來可以回味。」正努力減肥的劉洋感覺肚子細了，「我必須減30斤（約40磅），若失敗我就穿比堅尼」。

移居泰國的羅敏莊專程返港參與演出，因為盧國沾的歌曲陪伴她成長，「今次演唱《不捨也為愛》，是其中一首我最喜歡的歌曲，當時以為講愛情，後來發現是盧sir（盧國沾）轉公司後受啟發創作」。她表示回港期間，交由老公陳國邦照顧女兒，稱女兒已12歲，正值尷尬年齡，不肯公開露面，也警告媽媽不要將她的照片放上社交平台，「我個女長大了不喜歡唱歌，近年愛上跳K-pop」。

羅敏莊今年3月拍片爆喊，因居住地曼谷，受緬甸地震影響，她回憶當時以為會死，「當刻以為發夢，因為無聽過泰國地震，後來知道是緬甸震過來，個震度好犀利，我屋企都有裂痕。我都出現地震後遺症，會有暈眩感覺，警惕性好高，現已好好多」。她表示老公陳國邦處理屋內的裂痕，亦相信曼谷大部分樓宇也有裂痕，但知道結構是安全的，泰國在這次地震後已設立安全警報提示國民。會否繼續在泰國居住？她說：「暫時會繼續住，因為女兒在泰國讀書。」好友胡慧冲疑因心臟有事入院？羅敏莊稱對方之前做了手術，相信是跟進檢查。

蔣志光再踏舞台心情緊張

蔣志光相隔多年再於香港公開演唱，他表示心情緊張，負責演繹關正傑的歌很難唱，所以要謹慎地練歌，「我一直喜歡唱歌，但上台表演就要追回很多事情，不能用以前那一套，要多花心機練歌」。他有留意後輩歌手，知道劉洋是韋綺姍的學生。何時跟《相逢何必曾相識》好拍檔韋綺姍合作？他說：「隨時可以，大家來找我啦。」

記者：鍾一虹