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娛樂

胡子彤現身澳門品牌活動 與韓國女神同場無緣見面 全智賢零走樣 步近人群勁親民

【明報專訊】43歲韓星全智賢多年來人氣不減，前日以大使身分到澳門出席品牌專門店翻新後的開幕酒會，她一身優雅仙氣打扮現身，在場近百粉絲及圍觀人士歡呼，紛紛舉機拍照，她親切揮手打招呼又派心，雖然全程亮相約10分鐘，已冧爆粉絲。同場胡子彤近年在電影發展成績不錯，今年會進軍樂壇，獲老闆古天樂鼓勵。對於伍允龍公開與李蔓瑩戀情惹負評，胡子彤祝福對方幸福快樂。

記者：林蘊兒

有「韓國女神」稱號的全智賢聯同數名品牌高層主持剪綵儀式，大會亦邀請胡子彤、倪晨曦、朱鑑然、楊天宇及范麒智等穿上品牌新裝亮相，吸引大批粉絲和市民圍觀，場面熱鬧。全智賢身形外貌保養得宜零走樣，穿上米白色長袖連身裙，打扮優雅，配搭鑲滿閃石的手袋，化身仙氣女神登場，全場粉絲拍掌歡呼。

女神態度親切冧爆粉絲

全智賢雖未有接受傳媒訪問，但她全程保持微笑，還主動向四周人群揮手兼點頭打招呼。大會安排全智賢先與眾高層合照，之後她步近人群，讓粉絲近距離拍照，冧爆粉絲，然後再企定定讓傳媒任影，還應要求擺出不同心心手勢，態度親切。她之後揮手輕輕鞠躬道別，在工作人員包圍下返回店內，全程亮相約10分鐘。全智賢與姜棟元主演新劇《暴風圈》稍後在影視串流平台推出，韓劇女神將強勢回歸。

胡：參與試鏡感興奮

胡子彤跟女神全智賢同場，但未有機會碰面，笑言將美好留在心入面。他稱入行前做運動員要專心操練，甚少看電視劇或電影，入行後才努力煲劇。他正忙準備周日新城主辦的音樂會，亦要參與試鏡，心情緊張又興奮，似重回初入行時，「雖然我有面試經驗，但今次幾特別，要挑戰語言，畢竟廣東話是我第一語言，其他語言要學習。會請教好友朱鑑然，亦有利用AI和網絡資訊軟件惡補」。他不知有多少人試鏡，以及有否機會被選中，但覺得每個演員都應該靠自己爭取機會。

祝福伍允龍新戀情

胡子彤將首次演出音樂會，感激好兄弟林峯早前邀請他踏上紅館舞台任嘉賓，爭取現場跳唱經驗，盼今年推出3至4首個人單曲。他提到林峯與老闆古天樂合唱《天命最高》，自己瘋狂大嗌，之後喉嚨痛，感受現場氣氛超好。他又自爆最近與古天樂食飯，得到對方鼓勵，但沒有「被勸告」專注工作不能拍拖。對於好兄弟伍允龍公開與李蔓瑩拍拖，惹來不少負評，有網民揭女方黑歷史及翻舊帳。胡子彤認為這些事應由當事人回答，他稱伍允龍將戀情收得很密，自己在林峯演唱會當日才被通知兩人拍拖，他不認識李蔓瑩，相信伍允龍之後會約食飯見面，「我覺得伍允龍很有愛，常嘴角含春，並非最近拍拖才變得甜蜜，現在是愛上加愛，會祝福他們幸福快樂。至於追女仔招數不需要請教，緣分到自然會出現」。

倪晨曦盼林芊妤胎兒健康出世

倪晨曦表示剪短髮獲3名兒子讚靚及支持，但丈夫不習慣，見她的新Look有點震驚，覺得太似男仔。她剪頭髮沒特別原因，只是之前髮型留得太久，覺得是時候轉變。林芊妤（Coffee）再度懷孕，婦檢驗血時發現胎兒第13條染色體有異常，令她擔心落淚。倪晨曦以過來人分享經歷，「每次去做檢查，都不清楚腹中BB會發生什麼事，感到好大壓力。我試過想得太多，又因肚子大，導致睡得不好很辛苦。希望Coffee的胎兒能夠度過這一關，健康出世」。

相關字詞﹕韓國女神 倪晨曦 胡子彤 全智賢

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