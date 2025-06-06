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娛樂

【開箱】《日落日出》 菅田將暉井上真央疫下談情

【明報專訊】《勿說是推理》菅田將暉與《如果能說100萬次就好了》井上真央合演日本片《日落日出》，今年初在當地開畫，5月17日透過影視串流平台Netflix上架。電影以2020年新冠疫情在日本爆發初期為背景，講述一名東京上班族被迫遙距工作，於是遷到東北地區，展開一段意想不到的人生旅程。

疫情改變社會運作

《日落日出》改編自榆周平同名小說，由《正欲》岸善幸執導，《不適當也要有個限度！ 》宮藤官九郎編劇。東京上班族西尾晉作（菅田將暉飾）因為東京爆發疫情，公司實行在家工作措施，晉作心想反正遙距開會，不如暫時遷往宮城縣的沿海鄉村宇田濱町。他透過租屋網站，在當地租下一間月租6萬日圓（約3300港元）的獨立屋，享受寧靜生活。

晉作懷着興奮心情抵達當地，身為「外人」的他隨即與居民產生摩擦，原來當地人認為東京是日本首個爆發新冠疫情的地區，宇田濱町則是「零感染」，擔心他帶來病毒，房東關野百香（井上真央飾）乍見晉作，即要求對方戴口罩並保持適當距離，更下令他在家自我隔離兩星期。可是晉作懶理要求，頻頻外出釣魚及購物。

女角走出喪親之痛

關野百香是市政府公職人員，在2011年東日本大地震引發海嘯中失去雙親、丈夫、兒子及奶奶，從此與年邁老爺關野章男（中村雅俊飾）相依為命。雖然百香身世可憐，但因年輕貌美，成為村內男性傾慕對象，可是她仍未走喪親悲痛，無意再婚或談情。晉作「隔離期」結束後，與村民關係愈來愈親密，逐漸理解和信任他。

晉作在守田濱町生活近一年後，開始反思與村民建立的感情和關係，以及與百香的相處，令他意識到這段「旅居」日子已變成最真實的生活，並無意間向百香提及婚事，但遭女方拒絕。疫情漸成常態，晉作重返東京工作，後來回到守田濱町並與百香重逢，二人決定一起生活。

觸及多項社會議題

電影觸及災後復興、活化小鎮、社會分化等議題，內容相當豐富。日本在311大地震後，東北各地出現大量無人居住的老舊房屋。與此同時，不少城市人開始關注災後地區發展，並嚮往鄉村生活。戲中講述晉作任職公司正是推動舊屋維修及短租計劃，透過包租代管方式，把舊屋租予體驗鄉村生活的城市人。晉作與百香合力推動計畫，把剛過世的老婆婆房子，改建成出租屋。

《日落日出》片長139分鐘，敘事節奏雖然緩慢，感情卻很細膩。電影描述鄉民的簡單生活如釣魚、聚餐，突顯他們的純樸感情。透過電影可以了解東京人如何融入鄉村生活，反之亦然。

其中一幕講到百香指摘同事不應妄自菲薄，把「誰會喜歡這種鄉下地方？」說話掛在嘴邊，恍如當頭棒喝。菅田將暉的影帝級演技，一如既往流暢自然，晉作帶點傻勁的角色有趣討好，井上真央扮演「村花」也很適合，樸實形象令人感覺舒服自然。

相關字詞﹕井上真央 菅田將暉 日本電影 日落日出 開箱

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