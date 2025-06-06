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娛樂

Chris Martin狄高達莊遜8年情玩完

【明報專訊】英國《每日郵報》昨日報道，早前來港舉行演唱會的英國搖滾樂隊Coldplay主音Chris Martin已跟《格雷的五十道色戒》女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）分手，本周三（4日）有狗仔隊在紐約街頭遇到她，原本戴在左手的訂婚戒指已經脫下，間接宣布8年情玩完。

據知情人士透露，48歲Chris Martin跟比他年輕13載的狄高達分手已有一段時間，只是未知如何公開「分訊」，尤其是狄高達對於未婚夫及其子女「仍然念念不忘」。事實上，自2017年拍拖至今，二人經歷離離合合，例如去年8月便曾傳過分手，當時雙方發言人均否認報道，「今次應該是最後一次了」，《每日郵報》引述熟悉他倆的友人說。Chris與狄高達最後一次公開露面是今年1月，當時二人被目睹拖手逛街，表現跟尋常情侶無異，估不到事隔不足半年，已經分道揚鑣。

值得一提的是，狄高達日前接受美國名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）主持清談節目訪問，宣傳她跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）及《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）合演新片《錢財心愛物》（Materialists），言談並無異樣，一身性感打扮更令占美不敢直視，笑言要她小心「走光」，她亦配合對方，取出毛巾遮掩胸口，狀甚搞笑。原來當時她已回復單身，只是未有展示情傷而已。

相關字詞﹕佩特羅帕斯卡 基斯伊雲斯 錢財心愛物 分手 狄高達莊遜 Chris Martin

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