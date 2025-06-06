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娛樂

《魔法壞女巫：第二章》預告邪不勝正 《綠野仙蹤》角色登場 主題曲《For Good》首曝光

【明報專訊】改編自百老匯同名音樂劇的《魔法壞女巫》去年開畫叫好叫座，全球票房收逾7.5億美元（約59.6億港元），兼奪奧斯卡最佳服裝及布景設計兩個獎項，下集《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）定於11月21日在美國開畫，香港提前一日上映，首條預告片昨日曝光，樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）與《賊眉賊眼大酒店》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）飾演好壞女巫將會聯手撕破奧兹國陰謀，《綠野仙蹤》主角桃樂絲、稻草人、鐵皮人和獅子更首度登場，見證《魔》片圓滿結局。

《我的超豪男友》華裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）執導歌舞片《魔法壞女巫》，因片長關係分成上下兩集推出，上集講到辛菲亞艾利和飾演艾芙芭遭奧兹國大巫師（謝夫高拔林飾）及莫里貝爾夫人（楊紫瓊飾）誣衊為「邪惡女巫」，被迫跟好友葛琳達（亞莉安娜飾）分道揚鑣。

從下集預告片段可見，艾芙芭離開奧兹國後，躲在森林過着流亡生活，但仍想為被壓迫的奧兹國動物爭取自由，更要揭穿大巫師和莫里貝爾夫人的陰謀。

電影以主題曲命名

反觀「好女巫」葛琳達被莫里貝爾夫人塑造成奧兹國的善良象徵，藉以向人民展示大巫師管治下的和平美好假象，而她跟費耶羅王子（祖拿芬貝利飾）的婚禮亦加緊籌備，只是好友艾芙芭的離去，仍令她耿耿於懷。片段亦提到費耶羅獲晉升為奧兹國的護衛隊長，奉命到森林緝捕艾芙芭，兩人的命運將會出現逆轉，為結局埋下精彩伏筆。另一方面，《綠野仙蹤》主角桃樂絲、稻草人、鐵皮人和獅子沿着黃磚路，終於來到奧兹國，正如導演朱浩偉所說：「《綠野仙蹤》角色對《魔法壞女巫》故事的影響，將會比音樂劇版本來得更深入。」

為了撕破大巫師和莫里貝爾夫人的假面具，葛琳達與艾芙芭再度重逢，透過改變自己，為奧兹國帶來新景象，證明邪不能勝正的真理永在。為了配合電影的震撼結局，亞莉安娜與辛菲亞艾利和將會翻唱音樂劇主題曲《For Good》，觀眾可以透過預告片搶先欣賞，另外辛菲亞獨唱的《No Good Deed》亦相當動人。

瞄準下屆奧斯卡

《魔法壞女巫》獲今屆奧斯卡10項提名，戲中飾演壞女巫的辛菲亞艾利和不敵《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison），失落影后寶座；朱浩偉雖然橫掃影評人選擇大獎等多個電影頒獎禮的最佳導演，卻連奧斯卡提名都欠奉，不少圈中人均替他感不值，隨着《魔法壞女巫：第二章》年底推出，且看能否為二人帶來逆轉勝。

相關字詞﹕祖拿芬貝利 謝夫高拔林 楊紫瓊 朱浩偉 辛菲亞艾利和 亞莉安娜 綠野仙蹤 魔法壞女巫：第二章

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