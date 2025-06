7月香港開騷 盼與契仔姜文杰同台 居日翁倩玉長備糧水防地震

【明報專訊】75歲翁倩玉主唱經典日劇《阿信的故事》主題曲《信》深入民心,相隔近45年再來港開騷,將於7月12及13日假西九文化區戲曲中心大劇院舉行《Thank you for your smile香港演唱會》,昨日舉行記者會。翁倩玉想與契仔姜文杰同台演出,大爆好友秦沛埋怨來港開騷不預早通知。網傳「預言」日本7月將發生大地震,長居日本的翁倩玉也有聽聞,不知是否會發生,一向有危機意識,已儲備食水及乾糧。