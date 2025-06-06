農夫緊記鄭裕玲旅遊節目教誨「快啲拍完走」

農夫與鄭裕玲（Do姐）之前所拍的旅遊搞笑片持續在網上瘋傳，成員陸永笑言似史前文獻，他間中也會睇到。C君說：「Do姐是值得一睇再睇的。」Do姐已離巢，農夫是否培訓胡敏芝做Do姐2.0？C君說：「嘩！冇人能成為她2.0，她是獨一無二的。不過Do姐以前對我們的教誨，現在長大了就明白是真理，很合用。」

胡敏芝代農夫挑戰極限運動

陸永稱學識Do姐的工作效率，他「Do姐」上身說：「去到某些地方，就想起Do姐說『快啲拍完走嘞！』我們今次拍攝時都簡便、快捷一點，所以個節目另一個名叫『拍節目最緊要快』。」

C君讚新拍檔胡敏芝得意、可愛，節目中以頑童姿態欺負農夫，「我們年紀大，又畏高，去清遠坐熱氣球、主題樂園、激流、行高空玻璃橋，真的會驚，交給Karen去介紹，反而她後生不怕」。胡敏芝笑稱前輩農夫不難應付，只在鏡頭前整蠱她搞節目效果，鏡頭後好好人，「他們會提點我如何做得更好，這點我比較難應付」。

記者：鍾一虹