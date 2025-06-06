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娛樂

古天樂研AI拍戲 不覺影響幕後生計 讚徐子珊跳舞正 周秀娜稱各有不同感覺

古天樂對再有戲院結業嘆難控制 叫周秀娜跳舞謝票

【明報專訊】古天樂昨日聯同周秀娜、黃浩然、台灣男星劉冠廷、楊偲泳、監製鄭保瑞、導演李子俊和周文儒到觀塘出席電影《私家偵探》首映禮。古天樂日前公開自家研發的人工智能系統與Google Veo AI 2生成的影像，承認嘗試了解和運用AI配合電影不同範疇，稱AI有好有壞，不認為電影工作崗位會被AI取代。周秀娜早前任林峯紅館演唱會嘉賓大跳辣身舞，網民將她和曾任林峯個唱嘉賓的徐子珊比較，周秀娜稱兩隻舞完全不同，各有感覺，她亦覺得徐子珊好正。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古天樂表示《私家偵探》日前已在內地上映，反應不錯，今日與一眾演員往馬來西亞宣傳，回港後到戲院謝票，還打趣叫周秀娜跳舞謝票，周秀娜反邀古天樂一齊跳。近期有戲院相繼結業，會否擔心影響票房成績？古天樂稱戲院結業趨勢不是他們能夠控制，只能做好本分。

古投資監製兩套韓國網劇

古天樂和陳可辛早前被發現任韓國網劇《ONE：High School Heroes》執行監製，古天樂承認與陳可辛任執行監製，透露由他投資，「此劇在韓國串流平台Wavve首播反應不錯，還有一齣韓國網劇都是我監製和投資」。是否進軍韓國市場？古天樂說：「要有不同嘗試。（香港何時播？）要睇在什麼平台。」他稱不方便透露兩齣網劇投資金額。問到未來會否再投資拍韓國網劇？他謂：「都要撞啱，要去韓國傾。」

古天樂日前在《Google Cloud Summit 2025》公開自家研發的人工智能系統與Google Veo AI 2生成的影像，他說：「要嘗試用AI，看在電影配合上可以做到什麼範疇，正在研究中，亦想做一個屬於自己的系統。」是否應用在拍戲方面？古天樂覺得現在的AI能力有好有壞，「每部戲都不同，當中有些商業秘密不可透露，總之正在研發中」。

業界有人擔心AI會影響生計？古天樂說AI已誕生，與其擔心，倒不如去認知什麼叫AI，亦不認為電影工作崗位會被AI取代。宣萱日前透露為電影版《尋秦記》補戲，但不用她本人現身，是否用AI代替？古天樂否認，表示宣萱有親自為電影補戲，沒用AI幫手，補戲已是很久之前的事。研發的AI系統會應用在哪方面？他認為可以應用在場景，科幻電影更加適合使用，「其實很多範疇都適合使用，但要調整和適應。（投資很多錢？）AI系統每半年更新一次，日新月異得很快，很難計算投資金額」。

有人被假「天下一」騙財

周秀娜早前任林峯紅館演唱會嘉賓大跳辣身舞，網民將她和多年前任林峯個唱嘉賓的徐子珊比較，她覺得兩隻舞完全不同，「排舞師和舞蹈都不同，今次大家想試新嘢。我沒有跳舞底子，一定跳不到這樣，因舞步不一樣，各有各感覺，我都覺得她好正」。古天樂任林峯演唱會尾場嘉賓，唱《今期流行》和《男朋友》掀起全晚高潮，會否考慮再做歌手？他耍手說沒想過，亦不會想，擔任嘉賓有必要才做，唱歌非他強項，「做嘉賓可以，出碟暫時不考慮」。他透露眼疾已做第一次手術，修補視網膜，因擔心穿窿，8月底可能做第二次手術，若飛蚊症不太嚴重，可選擇不做手術。

近日有騙徒冒認「天下一」之名在網上騙財，古天樂旗下「天下一電影」日前在社交平台發聲明，叫大家勿上當。他說已有人上當，不過無論是否有人上當都要出聲明，這是不法行為，免有更多人上當。

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相關字詞﹕私家偵探 楊偲泳 劉冠廷 周秀娜 古天樂

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