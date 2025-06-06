傳2027廣州開騷 張敬軒︰明天的事都未計劃

請假出席Tyson Yoshi歐洲婚禮

軒仔之前在歌迷會工作坊分享釋放壓力、關注情緒健康及人際關係的經驗，他說因過往有歌迷談及家庭暴力及性侵等話題，所以事前特別做功課，看很多心理的書，因年輕時都有些情緒困擾。他透露有圈中人找他傾訴，以新人較多，現在做新人比以前難，好多事要自己面對，特別是獨立發展歌手。他分享經驗，從中亦學習到，知道新一代的想法。有否輔導Tyson Yoshi？他笑問是否婚前輔導？指對方不需要，是個心思細密的人。他已向公司請假，稍後飛歐洲出席對方婚禮，順道放假，期待看對方如何玩單身派對。提到英皇老闆楊受成早前在金像獎慶功宴上說有意簽林家謙。軒仔透露公司很早已向對方招手，林家謙崇尚自由自在，簽公司資源方面會多些，但要兼顧其他事，可能對林家謙不太習慣，但他覺得是好事。

娛樂組