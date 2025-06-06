邱士縉：傾續約才決定去留 驚訝40歲跳舞老師參加《造星VI》

MIRROR成員的合約年期受關注，Stanley透露自己還有3年約，不同陳卓賢（Ian）的合約特別長。會否續約？他說要傾續約時才決定，現在距離完約還有一段時間，公司未與他傾，目前先聚焦工作，來日方長，到時再研究。傳《全民造星VI》參賽合約條件苛刻，有參賽者退選？Stanley表示不清楚合約內容，不方便評論。今季參賽者當中，他認識年齡最大40歲的陳頴業，「我相信他不是想發明星夢，只想有不同體驗，他都是搞藝術，曾是我的跳舞老師，我都好驚訝他參賽。（是否睇好他？）當然支持，他跳舞好勁」。

MIRROR紅館演唱會墜屏事件，3人涉嫌虛報演唱會懸掛設備重量獲裁定罪名不成立。Stanley表示有了解事件，但法律層面的事不便評論，希望大家一切安好。

記者：柯美