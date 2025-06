曾疑患厭食 AK請教隊友增肥 年底推個人專輯 學做唱作人

記者:鍾一虹

攝影:劉永銳

AK最近推出情歌《心死了幾百次》,道盡在愛戀中「說得太遲」的懊悔。他表示2月推出浪漫情歌《Love Is On The Way》後,跟音樂創作人陳考威和陳詠謙商議繼續向情歌方面發展,但風格上刻意180度逆轉,他說:「之前做歌好貪心,跳唱、搖滾等什麼曲風都想試,已經好耐無唱慘情歌,對上一次是隊友Ian(陳卓賢)5年前為我作曲的《蝸牛》,陳詠謙覺得我唱慘情歌幾吸引。」

自認冷戰派男友

AK對這首歌特別有共鳴,因為「說得太遲」都是以往失戀原因之一,「在一段關係入面,我是一個報喜不報憂的人,不開心的事只跟朋友傾訴,另一半就會怨我,如果有拗撬,我都屬於冷戰派,不會立即反應或者講出問題,有時可能想逃避問題,希望過兩日就算,結果問題無解決,還愈積愈多,最後解決不到就爆煲」。

「一模一樣先叫抄襲」 為製作團隊發聲

新歌MV故事,以死亡呈現對愛的遺憾,親自擔任MV男主角的AK要拍瞓棺材鏡頭,他稱沒有避忌,美術組打造長方形箱子代替棺材,沒有恐怖感,而且拍攝在10分鐘內完成,拍完後還收到導演利市。談到網民質疑MV抄襲韓國男團BTS成員柾國《Seven》MV,AK曾留言理論,他解釋要為製作團隊抱不平,「一模一樣先叫抄襲,希望大家搞清楚,不要為了博流量說出不負責說話,我個故事都不一樣,團隊用了很多心機去做MV,不能單憑瞓棺材一個鏡頭就說是抄襲,市場上都有很多警匪片、喜劇,難道現在拍相同戲種又是抄嗎? Tyson Yoshi也貼出他在MV中瞓棺材一幕撐我,我跟他開玩笑說,其實我是抄他的」。

下次拍MV想挑戰什麼?AK稱很期待扮殺手開槍,之前拍《Game of Life》MV,獲安排揸AK47自動步槍出鏡,未有機會嘗試射擊,他說:「我本來想在下首歌MV加插開槍橋段,但開槍與情歌似乎不相關,我應付女生不一定要用槍,不需要用暴力,可以溫柔一點。」

想扮殺手開槍拍MV

AK計劃今年底推出個人專輯,故即使忙舞台劇演出、籌備MIRROR「夜粥小組」演唱會,仍要埋首揀歌、錄歌,甚至嘗試作曲,令他體會到做音樂不簡單,對身為唱作人的隊友Ian倍感欣賞,他說:「Ian好叻仔,有音樂才華,又多產,去年出專輯還做出好成績,很犀利!(目標超越Ian?)我不會比較,希望大家都好,最理想他能養起我。」AK表示現時被工作霸佔大部分時間,近年沒什麼消遣,收工都是回家休息、陪伴家人和愛犬,感情一片空白,「大家都逼得很緊,怎樣拍拖!暫時在拍拖方面沒很大欲望,睇緣分啦!(可有影響作曲靈感?)幸好小時候有點糊塗經驗,身邊又多朋友,足夠應付出碟。(戀愛經驗豐富,是愛情大師?)不敢說自己是愛情大師,只是分享一點故事,做橋底講古佬就得。」

腰圍一度得28吋 改壞習慣

AK指近年工作時間長,胃口變差,加上運動量少,體型愈變愈瘦,曾懷疑自己患厭食症,但未致於要睇醫生,現在靠意志增肥,他說:「去年工作忙碌時,覺得飲食很浪費時間,求其倒碗湯飯落肚就算,慢慢愈食愈少、愈食愈快,腰圍由30吋跌落28吋,現在好似連隊友Jeremy(李駿傑)都肥過我,我知道要改這個壞習慣,決定不再逼自己在短時間內達成多個目標,管理好自己的健康最緊要。(營養方面請教姜濤?)姜濤吸收太多營養,大家體質不同,我反而有請教Stanley和Alton如何增肥及保持大隻。」

