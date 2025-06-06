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娛樂

曾疑患厭食 AK請教隊友增肥 年底推個人專輯 學做唱作人

AK擬年底推出個人專輯 感情生活交白卷 驚揭疑患厭食症

【明報專訊】男團MIRROR副隊長江生（AK）預告今年推出6首歌，打造全新個人專輯，積極向唱作人路線進發。對於新歌《心死了幾百次》MV被指抄襲，他稱跟網民理論只為製作團隊討回公道。他提到近年埋首工作，感情交白卷外，身體亦出現警號，胃口愈來愈差，體重下降導致身形暴瘦，腰圍跌至28吋，曾懷疑患上厭食症，現在接受隊友邱士縉（Stanley）和王智德（Alton）提供的意見，實踐增肥大計，以免令生粉（粉絲暱稱）擔心。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

AK最近推出情歌《心死了幾百次》，道盡在愛戀中「說得太遲」的懊悔。他表示2月推出浪漫情歌《Love Is On The Way》後，跟音樂創作人陳考威和陳詠謙商議繼續向情歌方面發展，但風格上刻意180度逆轉，他說：「之前做歌好貪心，跳唱、搖滾等什麼曲風都想試，已經好耐無唱慘情歌，對上一次是隊友Ian（陳卓賢）5年前為我作曲的《蝸牛》，陳詠謙覺得我唱慘情歌幾吸引。」

自認冷戰派男友

AK對這首歌特別有共鳴，因為「說得太遲」都是以往失戀原因之一，「在一段關係入面，我是一個報喜不報憂的人，不開心的事只跟朋友傾訴，另一半就會怨我，如果有拗撬，我都屬於冷戰派，不會立即反應或者講出問題，有時可能想逃避問題，希望過兩日就算，結果問題無解決，還愈積愈多，最後解決不到就爆煲」。

「一模一樣先叫抄襲」 為製作團隊發聲

新歌MV故事，以死亡呈現對愛的遺憾，親自擔任MV男主角的AK要拍瞓棺材鏡頭，他稱沒有避忌，美術組打造長方形箱子代替棺材，沒有恐怖感，而且拍攝在10分鐘內完成，拍完後還收到導演利市。談到網民質疑MV抄襲韓國男團BTS成員柾國《Seven》MV，AK曾留言理論，他解釋要為製作團隊抱不平，「一模一樣先叫抄襲，希望大家搞清楚，不要為了博流量說出不負責說話，我個故事都不一樣，團隊用了很多心機去做MV，不能單憑瞓棺材一個鏡頭就說是抄襲，市場上都有很多警匪片、喜劇，難道現在拍相同戲種又是抄嗎？ Tyson Yoshi也貼出他在MV中瞓棺材一幕撐我，我跟他開玩笑說，其實我是抄他的」。

下次拍MV想挑戰什麼？AK稱很期待扮殺手開槍，之前拍《Game of Life》MV，獲安排揸AK47自動步槍出鏡，未有機會嘗試射擊，他說：「我本來想在下首歌MV加插開槍橋段，但開槍與情歌似乎不相關，我應付女生不一定要用槍，不需要用暴力，可以溫柔一點。」

想扮殺手開槍拍MV

AK計劃今年底推出個人專輯，故即使忙舞台劇演出、籌備MIRROR「夜粥小組」演唱會，仍要埋首揀歌、錄歌，甚至嘗試作曲，令他體會到做音樂不簡單，對身為唱作人的隊友Ian倍感欣賞，他說：「Ian好叻仔，有音樂才華，又多產，去年出專輯還做出好成績，很犀利！（目標超越Ian？）我不會比較，希望大家都好，最理想他能養起我。」AK表示現時被工作霸佔大部分時間，近年沒什麼消遣，收工都是回家休息、陪伴家人和愛犬，感情一片空白，「大家都逼得很緊，怎樣拍拖！暫時在拍拖方面沒很大欲望，睇緣分啦！（可有影響作曲靈感？）幸好小時候有點糊塗經驗，身邊又多朋友，足夠應付出碟。（戀愛經驗豐富，是愛情大師？）不敢說自己是愛情大師，只是分享一點故事，做橋底講古佬就得。」

腰圍一度得28吋 改壞習慣

AK指近年工作時間長，胃口變差，加上運動量少，體型愈變愈瘦，曾懷疑自己患厭食症，但未致於要睇醫生，現在靠意志增肥，他說：「去年工作忙碌時，覺得飲食很浪費時間，求其倒碗湯飯落肚就算，慢慢愈食愈少、愈食愈快，腰圍由30吋跌落28吋，現在好似連隊友Jeremy（李駿傑）都肥過我，我知道要改這個壞習慣，決定不再逼自己在短時間內達成多個目標，管理好自己的健康最緊要。（營養方面請教姜濤？）姜濤吸收太多營養，大家體質不同，我反而有請教Stanley和Alton如何增肥及保持大隻。」

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