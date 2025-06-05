【開箱】《血謎拼圖》 金多美孫錫九拆解連環兇殺案

追查「拼圖兇手」

《血謎拼圖》講述首爾警方犯罪分析科的犯罪側寫師尹異羅（金多美飾），10年前某日放學回家，發現叔叔被殺，屍體旁邊留下一塊神秘拼圖；重案組刑警金瀚泉（孫錫九飾）負責調查案件。當年她作供時稱，因受到強烈的精神打擊，造成短暫失憶，忘記如何抵達現場及其他細節，所以被金瀚泉視為頭號嫌疑犯，但一直苦無證據，從此成為懸案。10年後尹異羅當上犯罪側寫師，跟金瀚泉合力調查某宗兇殺案時，再次收到同款拼圖，暗示兩宗案件有關。

劇集主線是尹異羅與神秘拼圖的微妙關係，故事初段並未提及10年前後兩宗兇案有何關連，尹異羅與金瀚泉如常工作，每當兇案發生，他們便到現場蒐證，直到調查接近尾聲，尹異羅才收到拼圖，彷彿送上「獎勵」。

金多美演技獲讚

拼圖印有黑白圖畫，內容與案情有關，例如其中一塊拼圖描繪女死者被勒死，另一拼圖則是男死者被分屍的部位。尹異羅接到第2塊拼圖時，認定兩宗案件的兇手屬同一人，經過抽絲剝繭，驚覺兇手跟她認識，一直徘徊身邊，於是把收到拼圖一事告知金瀚泉，兩人合力追查「拼圖兇手」。

劇集賣點是如何透過多宗兇殺案，拼湊出連環殺人犯的真面目。案中死者都曾犯下某種罪行，才遭「拼圖兇手」殺害。首4塊拼圖分別涉及「叔叔後頸被刺殺案」、「車內勒頸殺人案」、「酒店分屍案」及「富豪辦公室毒殺案」，巧妙的是「汽車案」的疑犯，結果變成「酒店案」的受害人，案件環環相扣，直至第6集終有突破性發展，多宗兇案的死者都曾持有某豪宅單位。昨日公開第11集結局，誰是「拼圖兇手」暫不劇透，只可說最後一刻揭開謎團，故事甚有追看性。

《血謎拼圖》的美術設計與拍攝手法都值得一讚，主角表現同樣出色，曾演《我的出走日記》的孫錫九實力毋庸置疑，新劇扮演外表不修邊幅的刑警，可謂「佬味」十足。憑韓片《魔女首部曲：誕生》獲頒百想女新人的金多美，演技備受肯定，犯罪側寫師角色拿捏準繩，演活這個略帶神經質的天才，說話直白無視別人感受，行事也不按常理出牌，雖然異類但可愛。男女主角的內斂與外露，形成強烈對比，鬥戲充滿火花，例如其中一幕講述金瀚泉曾為破案而充當臥底，頸上留有紋身，尹異羅見狀即指着對方說「像港產片《無間道》一樣，有型啊」，香港觀眾應該覺得有親切感。

群星客串掀話題

值得一提的是，《血謎拼圖》劇組請來大批串星助陣，例如《大長今》池珍熙扮演尹異羅的叔叔、《魷魚遊戲2》朴圭瑛飾演心理醫生、《惡緣》李熙俊是第3位死者兼餐廳老闆、《財閥家的小兒子》李聖旻則是第4位富豪死者，可謂星光熠熠，藉此製造話題，以增收視之效。