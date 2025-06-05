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娛樂

茱莉安摩亞《妖惑心計》蟬聯Netflix收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布5月26至6月1日的一周收視，《恐懼大街：舞會王后》以850萬觀看次數蟬聯英語電影榜首，《荒野機械人》及《水行俠與失落王國》排第2及3位，不過，這兩部荷李活片並未在香港Netflix上架，本地觀眾可於另一串流平台Max收看；非英語電影方面，西班牙驚慄片《寡婦遊戲》新上榜即以1540萬觀看次數登頂，阿根廷愛情片《心之所愛》及印度動作片《Sikandar》分別錄得760萬及510萬觀看次數躋身三甲。

金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）、《奪命狂DATE》美瑾法希（Meghann Fahy）及《龍之家族》美莉艾葛（Milly Alcock）合演《妖惑心計》繼續受到追捧，以1820萬觀看次數蟬聯英語節目收視冠軍之餘，亦是上周最多人收看的節目；犯罪紀錄片《迷離懸案：止痛藥謀殺事件》及犯罪劇《懸案解碼》初上榜，分別錄得1190萬及600萬觀看次數排第2及3名。

值得一提的是，雖然丹麥劇《深居叵測》以1270萬觀看次數蟬聯非英語節目冠軍，然而韓劇以量取勝，十大位置共佔5席，《你的味道》（400萬）和《未知的首爾》（280萬）分佔亞季軍，《吞金》跌落第5位，《比天堂還美麗》及《勞務師盧武鎮》位列榜尾的第9及第10位。本地Netflix並未收錄《勞》劇，港迷可於煲劇平台「黃Viu」欣賞。

相關字詞﹕勞務師盧武鎮 吞金 比天堂還美麗 未知的首爾 你的味道 寡婦遊戲 恐懼大街：舞會王后 Netflix收視 茱莉安摩亞 妖惑心計

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