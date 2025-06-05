茱莉安摩亞《妖惑心計》蟬聯Netflix收視冠軍

金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）、《奪命狂DATE》美瑾法希（Meghann Fahy）及《龍之家族》美莉艾葛（Milly Alcock）合演《妖惑心計》繼續受到追捧，以1820萬觀看次數蟬聯英語節目收視冠軍之餘，亦是上周最多人收看的節目；犯罪紀錄片《迷離懸案：止痛藥謀殺事件》及犯罪劇《懸案解碼》初上榜，分別錄得1190萬及600萬觀看次數排第2及3名。

值得一提的是，雖然丹麥劇《深居叵測》以1270萬觀看次數蟬聯非英語節目冠軍，然而韓劇以量取勝，十大位置共佔5席，《你的味道》（400萬）和《未知的首爾》（280萬）分佔亞季軍，《吞金》跌落第5位，《比天堂還美麗》及《勞務師盧武鎮》位列榜尾的第9及第10位。本地Netflix並未收錄《勞》劇，港迷可於煲劇平台「黃Viu」欣賞。