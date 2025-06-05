奇洛李維斯女友戴「婚戒」行紅氈 湯告魯斯讚好《芭蕾殺姬》 安娜迪艾瑪絲組情侶檔拍戲

《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》前日在洛杉磯舉行首映禮，導演連韋士文率領男女主角奇洛李維斯、安娜迪艾瑪絲及《殺神John Wick》原班人馬包括伊恩麥聖（Ian McShane）、安芝莉卡侯斯頓（Anjelica Huston）等亮相，加上新加盟的《行屍》諾文雷迪斯（Norman Reedus）亦有到場，熱鬧程度不遜於上月底的倫敦首映。不過，傳媒焦點卻落在奇洛女友身上。

4月傳低調結婚

現年60歲的奇洛李維斯自2009年跟藝術家Alexandra Grant傳緋聞，關係一向保持低調，最近一次拍拖出席首映禮，已經數到去年奇洛配音的《超音鼠大電影3》。前日二人罕有十指緊扣行紅地氈，有眼利的影迷發現52歲Alexandra的左手無名指上，戴有巨型鑽戒，正好跟今年4月秘婚的傳聞不謀而合。對於二人是否已婚，奇洛發言人至今仍未回應傳媒查詢。

另一方面，安娜迪艾瑪絲與湯告魯斯的戀情亦如幻似真，後者最近宣傳《職業特工隊：最終清算》期間，自爆已率先欣賞《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》，並對緋聞女友拍動作戲的表現讚不絕口。

前日在首映禮上，安娜甜笑回應：「阿湯不但支持《殺》片，同時支持整個電影業，他真心希望觀眾入場欣賞每部荷李活片。」又說：「能夠獲得超級巨星如阿湯的讚賞，感覺實在令人難以置信。」

《職工》導演任編劇

美媒Deadline亦向安娜求證，她跟湯告魯斯合演超自然驚慄片《Deeper》的傳聞是否屬實？對此她直認不諱：「我目前正接受訓練，不斷的訓練，為未來的拍攝工作做好準備。」

有傳新片製作費高達2億美元（約15.6億港元），是阿湯繼《異空戰士》和《巴利薛爾：飛常任務》後，第3次跟導演德格里文（Doug Liman）合作，二人將與《職業特工隊》系列導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）一同編劇，故事講述阿湯飾演一名失意的航天員，某次潛水發現一條神秘海溝，被迫面對可怕的超自然力量。